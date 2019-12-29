'ABD’de Çiftliklerde Her Gün 33 Çocuk İşçi Yaralanıyor'

Yeni bir araştırmaya göre Amerikan tarım sektöründe gerekli eğitimden geçmemiş çocuk işçiler çalıştırılıyor. Amerikan Sanayi Tıbbı Dergisi’nde geçen hafta yayınlanan rapora göre, Amerika’daki çiftliklerde her gün 33 çocuk işçi, geçirdikleri iş kazalarında yaralanıyor. Çocuk işçi ölümleri en çok tarım sektöründe meydana geliyor.

Çocukların emeği, dünyanın her yerinde sömürülüyor. Amerika, bu konuda istisna değil. Amerika’daki çiftliklerde 10 yaşındaki çocuklar bile işçi olarak çalıştırılıyor. Yetişkinlere kıyasla daha düşük ücret alan çocuklar, genç yaşlarına rağmen daha uzun süre yağmur altında ya da aşırı sıcak gibi zor şartlar altında çalışmaya zorlanıyor. Tarım ilaçlarına maruz kalan çocuklar, iş başındayken farkında olmadan su kaybına da uğruyor.

Kuzey Carolina’dan tütün işçisi Katie“Sabahları yağmur yağdığında üzerimize çöp torbaları geçiriyoruz. Ama öğleye doğru saat 10-11 gibi hava iyice ısınmaya başlıyor. Çöp torbasının içinde adeta pişmeye başlıyoruz, üzerimizdekileri çıkarmak istiyoruz” diyor.