ABD'de çıkacak yeni bir kitaba göre Trump 'koronavirüsü bilerek hafife aldı'

Şubat ayında yapılan bir telefon görüşmesi kaydında Trump, Woodward'a koronavirüsün gripten çok daha ölümcül olacağını anlattı: "Bu %5'e karşı %1, %1'den de az. Anlıyorsun değil mi? Bu ölümcül bir şey."

Woodward ile röportajlarında Trump, virüsle ilgili halka yaptığı açıklamalardan çok daha fazlasını bildiğini söyledi.

Trump, Woodward için "Söyleyecek hiç güzel bir şeyi yok" demişti.

Trump, Ağustos ayında attığı bir tweette, "Bob Woodward'ın kitabı her zamanki gibi UYDURMA, birçoklarının da olduğu gibi" dedi.

ABD Başkanı Trump daha önceki açıklamalarında virüsün 'uydurma olduğunu' ifade ediyordu.

Trump, gazeteci Woodward'a salgın ABD'ye ulaşmadan önce "virüsün ölümcül olduğunu" ve panik yaratmamak için "hafife almak istediğini" söyledi.

Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci Bob Woodward, Aralık-Temmuz ayları arasında Trump ile 18 defa röportaj yaptı.

ABD'de yayımlanan yeni bir kitaba göre Donald Trump, Covid-19'un "gripten daha tehlikeli olduğunu biliyordu ama hafife almak istedi."

Şubat ayı sonlarına doğru Trump, virüsün 'aşağı yukarı kontrol altında olduğunu' söyledi ve vaka sayısının yakında sıfırlanacağını ifade etti. Yine halka açıklamalarından birinde Trump gribin Covid-19'dan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Trump, 10 Mart'ta da Capitol Hill'deki açıklamasında da "Sadece sakin olun. Geçecek" diye konuştu.

Dokuz gün sonra ise Beyaz Saray pandemi için ulusal acil durum ilan etti. Trump Woodward'a, "Her zaman hafife almak istedim. Hala hafife almak istiyorum çünkü panik yaratmak istemiyorum" dedi.

Gazetecilerin Çarşamba günü kitapla ilgili sorular yönelttiği Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın krizle ilgili her zaman 'doğru ve yerinde' açıklamalar yaptığını ifade etti.

McEnany, "Başkan Trump hiçbir zaman virüsü hafife almadı, soğukkanlılığı dile getirdi. ABD Başkanı her zaman ciddiydi ve erkenden harekete geçti" diye konuştu.

Trump'un virüsün 'ölümcül olduğunu' neden halka değil de gazeteci Woodward'a söylediğiyle ilgili bir soruya McEnany, Trump'ın aynı görüşü brifinglerinde de dile getirdiği ama kürsüye çıktığında soğukkanlılığı ifade etmek istediği yanıtını verdi.