ABD’de Çin Asıllı Casus Operasyonu

Amerika’nın San Francisco kentinde turist rehberliği yapan 56 yaşındaki Çin asıllı Amerikan vatandaşı Xuehua Peng Çin devleti adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

Amerika’nın ulusal güvenlik sırlarına hem son teknoloji hem de geleneksel casusluk yöntemleri aracılığıyla ulaşarak Çin’le paylaştığı iddia edilen Peng’in kefaletle serbest kalma talebi reddedildi.

Edward adını da kullanan Xuehua Peng, ABD’nin ulusal güvenliğiyle ilgili gizli bilgileri içeren dijital kartları şahsen Pekin’e taşımak,casusluk faaliyetleri kapsamında ödemeler yapmakla suçlanıyor.

Peng’in Soğuk Savaş döneminde casusluk faaliyetlerinde belge ve ekipman değişiminde çok sık kullanılan “dead drops” (zula) yöntemlerine başvurduğu da kaydedildi.

56 yaşındaki Peng, ABD’ye ait devlet sırlarını çalmanın yanı sıra 2015 ve 2018 yılları arasında Oakland, Newark, California, Columbus ve Georgia’daki “zula” noktalarına yerleştirilmiş belgeleri Pekin’deki Çin Güvenlik Bakanlığı’na götürerek kuryelik yapmakla da suçlanıyor.