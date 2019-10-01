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ABD’de Çin Asıllı Casus Operasyonu

01.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Amerika’nın San Francisco kentinde turist rehberliği yapan 56 yaşındaki Çin asıllı Amerikan vatandaşı Xuehua Peng Çin devleti adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklandı

ABD’de Çin Asıllı Casus Operasyonu

Amerika’nın San Francisco kentinde turist rehberliği yapan 56 yaşındaki Çin asıllı Amerikan vatandaşı Xuehua Peng Çin devleti adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

Amerika’nın ulusal güvenlik sırlarına hem son teknoloji hem de geleneksel casusluk yöntemleri aracılığıyla ulaşarak Çin’le paylaştığı iddia edilen Peng’in kefaletle serbest kalma talebi reddedildi.

Edward adını da kullanan Xuehua Peng, ABD’nin ulusal güvenliğiyle ilgili gizli bilgileri içeren dijital kartları şahsen Pekin’e taşımak,casusluk faaliyetleri kapsamında ödemeler yapmakla suçlanıyor.

Peng’in Soğuk Savaş döneminde casusluk faaliyetlerinde belge ve ekipman değişiminde çok sık kullanılan “dead drops” (zula) yöntemlerine başvurduğu da kaydedildi.

56 yaşındaki Peng, ABD’ye ait devlet sırlarını çalmanın yanı sıra 2015 ve 2018 yılları arasında Oakland, Newark, California, Columbus ve Georgia’daki “zula” noktalarına yerleştirilmiş belgeleri Pekin’deki Çin Güvenlik Bakanlığı’na götürerek kuryelik yapmakla da suçlanıyor.

Peng’e yöneltilen suçlamalar, “iki ülke adına casusluk yapan çifte ajanın” aktardığı bilgiler, gizli kamera kayıtlarına dayanıyor. Casusluk faaliyetleri için zarf içindeki 10 bin ve 20 bin dolarlık nakit paraların otel odalarındaki çekmecelere bırakıldığı da ulaşılan bilgiler arasında.

San Francisco çevresinde Çinli turistlere rehberlik yapan ve 2012 yılında ABD vatandaşlığına geçen Xuehua (Edward) Peng 2 Ekim’de hakim karşısına çıkacak. Suçlu bulunduğu takdirde 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırılabilir.

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