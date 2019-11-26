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ABD'de cinayet mahkumları 36 yıl sonra aklanarak özgürlüğe kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 18:31 | Son Güncelleme

ABD'de cinayet mahkumları 36 yıl sonra aklanarak özgürlüğe kavuştu

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde ortaokul öğrencisiyken cinayetten hüküm giyen 3 kişi, 36 yıl sonra aklanarak serbest bırakıldı.

Baltimore Bölge Mahkemesi, 1983'te işlenen cinayette lehlerindeki delillerin yeniden değerlendirilmesinin ardından Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart'ı suçsuz bularak serbest bırakılmalarına karar verdi.

Yargıç Charles Peters, karar gerekçesinde cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada görgü tanıklarının 18 yaşındaki başka bir cinayet zanlısı ile ilgili ifadelerinin yargılama sürecinde jürinin dikkatine sunulmadığını ve zanlıların masumiyetine işaret eden delillere savunmada yer verilmediğini belirtti.

Yargıç Peters, aklanan mahkumlara hitaben, "Yıllarca katlanmak zorunda kaldığınız acılar karşısında önemsiz olduğunun farkındayım ama adalet sistemi adına sizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Üç adam, kararın ardından, tutuklu bulundukları eyalet cezaevinden tahliye edildi.

18 yaşındaki diğer cinayet zanlısının ise 2002 yılında silahlı cinayet sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Chestnut, Watkins ve Stewart, 1983 yılında, Harlem Park Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki DeWitt Duckett'in silahla vurularak öldürülmesi olayında cinayetle suçlanarak ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Mahkumlardan Chesnut'ın geçen yıl bilgi edinme kanunu kapsamında yaptığı taleple davayla ilgili mühürlenmiş soruşturma kayıtlarına ulaşması ve savcılığa başvurmasının ardından, Baltimore Savcılığı bu yılın başında davanın yeniden açılmasına karar vermişti.

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ABD Baltimore cinayet maryland

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