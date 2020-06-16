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ABD'de Çocuk Cinayeti Suçlusu 4 Mahkumun İdam Tarihleri Açıklandı

16.06.2020 12:45 | Son Güncelleme

Amerika Adalet Bakanı William Barr, Federal Hapishane Bürosu’na verdiği talimatla 4 mahkum için idam tarihinin belirlenmesini istedi

ABD'de Çocuk Cinayeti Suçlusu 4 Mahkumun İdam Tarihleri Açıklandı

Amerika Adalet Bakanı William Barr, Federal Hapishane Bürosu’na verdiği talimatla 4 mahkum için idam tarihinin belirlenmesini istedi.

Yapılan açıklamada Adalet Bakanı’nın, çocuk cinayetinden sorumlu 4 mahkum için Temmuz ve Ağustos aylarında idam cezalarının infaz edilmesi talimatı verdiği belirtildi. Talimat doğrultusunda tarihler belirlendi.

Trump yönetimi, daha önce mahkeme kararıyla durdurulan zehirli iğneyle federal düzeyde idam cezalarının yeniden yürürlüğe girmesini planlıyor.

Yönetim bu konuda Nisan ayında Columbia Temyiz Mahkemesi’nde bir hakimin dört mahkumun idamını engelleyen ihtiyati tedbir kararını kaldırmasıyla, hukuki düzeyde bir kazanım elde etti.

Adalet Bakanı Barr, “Bugün idam ceza tarihleri belirlenen bu 4 suçlu, anayasamız ve yasalarımız çerçevesinde tam ve adil bir yargılama sürecinden geçtiler. Bu korkunç suçların mağdurlarına, geride kalan ailelerine hukuk sistemimizin ön gördüğü şekilde kararı uygulamak konusunda bir borcumuz var” dedi.

Söz konusu mahkumlardan Daniel Lee’nin 13 Temmuz, Wesley Purkey’in 15 Temmuz, Dustin Honken’in 17 Temmuz ve Keith Nelson’ın 28 Ağustos’ta idam edilecekleri açıklandı.

Amerika’da eyaletler bazında olsa da federal düzeyde idam cezaları 2003 yılından bu yana uygulanmıyor. Son olarak geçen yıl Aralık ayında Washington Temyiz Mahkemesi, federal yönetiminm 5 mahkum hakkında verdiği idam cezasıyla ilgili kararını uygulayamayacağına hükmetmişti.

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