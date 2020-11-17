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ABD'de Çocuk ve Gençlik Kulübüne Karşı 92 Bin Kişilik Taciz Davası

17.11.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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ABD'de Çocuk ve Gençlik Kulübüne Karşı 92 Bin Kişilik Taciz Davası

Amerika’nın en büyük ve en eski çocuk ve gençlik kulüplerinden biri olan Boy Scouts of America hakkında, cinsel istismar davası için başvuranların sayısı 92 bini aştı

Amerika’nın en büyük ve en eski çocuk ve gençlik kulüplerinden biri olan Boy Scouts of America hakkında, cinsel istismar davası için başvuranların sayısı 90 bini aştı. İddia sahiplerine davaya müdahil olmaları için Pazartesi gününe kadar süre tanınmıştı.

Başvuruda bulunanların cinsel istismara uğradıklarına dair şikayetleri 1960’lı yıllara kadar uzanıyor.

Son yıllarda yasalarda yapılan değişikliklerin ardından kuruma ilişkin açılan taciz ve cinsel istismar davalarında büyük bir artış yaşanmıştı.

Boy Scouts of America, taciz ve istismar davaları karşısında ödemek zorunda kaldığı tazminatlar nedeniyle Şubat ayında iflas başvurusunda bulundu.

Savcı Paul Moses davaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Bu açık ara Amerika’nın en büyük taciz skandalı” ifadesini kullandı.

2010 yılında yine Moses’ın görevli olduğu bir davada tacize uğradığını iddia eden bir kişi 20 milyon dolar tazminar kazanmıştı.

Boy Scout tarafından yapılan açıklamada “Cesur bir biçimde ön plana çıkarak geçmişte yaşadıkları tacizi dile getirenlerin yaşadıkları nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Onların acılarını geri alamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi.

1910 yılında kurulan ve ülkenin her tarafında çocuklar ve gençlere düzenlediği kamplar ve etkinliklerle spor doğa ve benzeri birçok konuda eğitimler veren kurumun 70 yıllarda 4 milyon üyesi bulunuyordu. Bugün de hali hazırda kurumun resmi kayıtlara göre 2 milyon civarında üyesi bulunuyor.

Son yıllarda taciz iddialarının ardından kurumdaki eğitmenlere dair güvenlik soruşturmaları, cinsel tacize karşı eğitimler ve bireysel çalışmalarda en az iki gönüllünün çocukların yanında bulunması gibi uygulamalar getirilmişti.

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