ABD'de Çocukların Aşılanması İvme Kaybetti

ABD’de 5 ile 11 yaş arası çocuklar için milyonlarca doz Corona virüsü aşısı sağlandı; ancak 10’dan fazla eyaletin halk sağlığı yetkilileri ve doktorları, küçük çocuklar için aşı talebinin düşük olduğunu bildirdi.

Federal verilere göre ABD’de 5-11 yaş arasındaki 28 milyon çocuğun yaklaşık 5 milyonu, en az bir doz aşı oldu ve çocuklarını aşılamayı bekleyen ebeveynlerden gelen ilk yoğun talebi karşıladı.

Yetkililer Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, mevcut hızla bu yaş grubundaki çocukların yarısından azının gelecek aylarda tamamen aşılanmasının beklendiğini söyledi. Mississippi de dahil olmak üzere bazı eyaletler, binlerce aşı dozunun boşta durduğunu bildiriyor.

Delaware eyaleti kamu sağlığı direktörü Karyl Rattay, “Talebin yetişkin nüfus için olduğu kadar hızlı ve çok olmayacağından endişe duyuyoruz” dedi.

5 ile 11 yaş arasındakiler için daha düşük dozda Pfizer/BioNTech aşısı geçen ay ABD'de ruhsatlandırılmış ve ilk aşılar 3 Kasım'da yapılmaya başlanmıştı.

Reuters’ın konuştuğu doktorlar, aileler arasındaki aşı tereddüdünün, 5-11 yaş grubundaki aşı oranını diğer gruplardan daha fazla etkilediğini söyledi.

New York’ta Northwell Health hasteneler grubundaki COVID-19 aşılama programını yürüten çocuk doktoru olan Matthew Harris, "Bence ebeveynler gergin. Muhtemelen kendilerini aşılama konusunda rahat hisseden ancak çocuklarını aşılatmakta tereddüt eden bir ebeveyn grubu var" dedi.

İlk olarak Kasım ayı sonlarında Güney Afrika ve Hong Kong'da kayda geçen Omicron varyantının ABD’de hızla yayılacağı ve zaten kolayca bulaşan Delta varyantı nedeniyle artan vakalarda daha da artışa neden olacağı endişeleri, çocukların aşılanmasına aciliyet kazandırdı.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nden araştırmacı Doktor Amesh Adalja, Delta'nın yaygınlığı ve ABD’de yayılan yeni varyantla ilgili olasılıklar göz önüne alındığında, "Nüfus genelinde mümkün olduğunca fazla bağışıklığa sahip olmak kritik önem taşıyor" dedi.

Çocuklar arasında COVID-19 kaynaklı ağır hastalık ve can kaybı nispeten ender görülmekle birlikte, son aylarda 17 yaşın altındaki aşılanmamış kişiler arasındaki vakalar artmış durumda. Enfekte olan çocukların, halihazırda aşılanmış olanlar da dahil olmak üzere, ciddi hastalık riski yüksek olan diğer kişilere virüs bulaştırması olasılığı da bir diğer sorun.

Bazı ebeveynler, genç erkeklerde nüfusun geri kalanından daha yüksek oranlarda görülen ve aşının nadir bir yan etkisi olan kalp kası iltihabından (miyokardit) da endişe duyuyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, 7 Aralık’ta yaptığı açıklamada, CDC’nin yan etkilerle ilgili veritabanını incelediğini ve 5 -11 yaş grubunda aşı olanlar arasında, miyokardit rapor edilmediğini söyledi.

Colorado Üniversitesi'nden pediyatri profesörü Sean O'Leary, çocuklara aşının yaygınlaştırılmasının, sağlık merkezlerindeki personel sıkıntısı ve toplu aşı merkezlerinin aksine çocuk doktorlarına daha fazla güvenilmesi nedeniyle de sekte uğruyor olabileceğini söyledi.

Federal verilere göre, ABD’de 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklarda en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 20'nin altında. Yetişkinlerde bu oran yüzde 80. Endişe yaratansa, COVID-19 aşısı olan çocukların sayısının yatay seyre geçmesi olasılığı.

Hükümet verilerine göre geçen hafta, ilk dozunu yaptıran çocuklardan daha fazla sayıda çocuk, ikinci doz COVID-19 aşısı oldu. Bu da ilk fırsatta çocuklarını aşılatmak için harekete geçen aileler dışında talepte bir yavaşlama olduğunu gösteriyor.

Northwell Health’ten Doktor Matthew Harris, "Sanırım umduğumuz şey, ebeveynlerin çocuk doktorları ile konuşarak güven duymalarını sağlamaktı. Ancak bu yaklaşımın gerçekten işe yaradığını sanmıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Aşılanmada Omicron artışı

Amerikalılar'ın günlük aşılanma oranı, Biden yönetiminin yaş aralığını genişletmesinden bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor ve Omicron varyantının keşfedildiği Şükran Günü'nden bu yana da artış var.

ABD’de 200 milyondan fazla kişi yani nüfusun yüzde 60'ından fazlası tam olarak aşılandı.

Federal verilere göre, günde ortalama 1 milyon 780 bin doz civarında aşı uygulaması yapılıyor. Bu sayı, 13 Nisan'da bildirilen 3,38 milyonluk zirveden yaklaşık yüzde 47'lik bir düşüş anlamına geliyor.

ABD'de vakalar ve hastaneye yatışlar da bir yandan hala artıyor. Günlük vakalar, ortalama 120 binin üzerinde seyrediyor ve ülke çapında 55 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hastanede yatıyor. Eylül ayına göre çok daha az olan bu sayı, son iki haftada ise yüzde 15'ten fazla bir artışa işaret ediyor. Can kayıpları son iki haftada yüzde 12 artarak günde 1300’e yaklaştı.

Eyaletlere ulusal muhafız desteği

Öte yandan pandemi ile mücadelede ülkenin kuzeydoğusundaki üç eyalet, New York, New Hampshire ve Maine ulusal muhafızları göreve çağırdı.

New York Ulusal Muhafızları, eyalet çapında 10’dan fazla bakımevine 120 sağlık görevlisi ve tıbbi teknisyen yolladığını duyurdu. Görevlendirme, personel sıkıntısı nedeniyle Vali Kathy Hochul'un geçen haftaki talimatıyla yapıldı. Hochul, ulusal muhafızları hastanelere de yerleştirebileceğini söyledi.

Maine'de de Vali Janet Mills, Covid-19 vakalarındaki ani artışın ardından ulusal muhafızları harekete geçirdi.

Mills yaptığı açıklamada, "Bu eylemi hafife almıyorum, ancak sağlık sistemimizdeki yükü hafifletmek ve ihtiyacı olan herkese bakım sağlamak için adımlar atmalıyız" dedi.

New Hampshire Valisi Christopher Sununu da Federal Acil Durum Yönetim Dairesi (FEMA) ve ulusal muhafızları, eyaletin kış aylarında artması beklenen salgına karşı mücadelede yardıma çağırdı.

Sununu, "Bize, yardım için ilk 24 kişilik ekibin bu hafta sonuna kadar gönderileceğini, söylediler" dedi. Vali Sununu, ulusal muhafızların sağlayacağı fazladan personelin, hastanelerin daha iyi hizmet verebilmek için tüm birimlerini kullanmasını sağlayacağını söyledi.

FEMA da ayrıca gelecek hafta sonuna kadar New Hampshire'a 30 sağlık görevlisi sağlayarak yardımcı olacak. Sununu, "Bu 30 sağlık görevlisini salgın yükünün en yüksek olduğu hastanelere atadık" dedi.

