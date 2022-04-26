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ABD’de Çocukların COVID-19 Tedavisi İçin İlk İlaç Onayı

26.04.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FDA, 28 günlük ve daha üzeri yaştaki çocukların COVID-19 tedavisinde remdesivir ilacının kullanımına tam onay verdi

ABD’de Çocukların COVID-19 Tedavisi İçin İlk İlaç Onayı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 28 günlük ve daha üzeri yaştaki çocukların COVID-19 tedavisinde Gilead Science Inc. adlı şirketin ürettiği remdesivir ilacının kullanımına tam onay verdi.

Daha önce bu ilacın 12 yaşından küçük ve en az 3,5 kilogram ağırlığındaki çocukların tedavilerinde kullanılması için acil kullanım onay verilmişti.

FDA böylece ilk kez 12 yaş altındaki çocukların tedavisiyle ilgili olarak bir ilacın kullanımına tam onay verdi.

Verilen onay uyarınca bu ilaç, hastanede tedavi görmekte olan ya da orta şiddette semptomlarla COVID-19 rahatsızlığı geçiren çocuklarda kullanılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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