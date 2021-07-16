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ABD'de Çocuklu Ailelere Aylık Çocuk Yardımı Ödemeleri Başlıyor

16.07.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biden yönetimi, Perşembe günü itibariyle tarihin en büyük yoksulluk karşıtı yardım programlarından birini ülke içerisinde faaliyete geçirdi. Buna göre, ABD yönetimi ailelere aylık olarak çocuk yardımı ödemeleri yapmaya başladı

ABD'de Çocuklu Ailelere Aylık Çocuk Yardımı Ödemeleri Başlıyor

Biden yönetimi, Perşembe günü itibariyle tarihin en büyük yoksulluk karşıtı yardım programlarından birini ülke içerisinde faaliyete geçirdi. Buna göre, ABD yönetimi ailelere aylık olarak çocuk yardımı ödemeleri yapmaya başladı.

ABD Hazine Bakanlığı, ülkedeki yaklaşık 39 milyon aileye çocuk yardımı ödemelerinin banka hesapları aracılığıyla yapılacağını duyurdu. Bu ülkedeki çocuk nüfusun yüzde 88’ine yardım ödemesi yapılması anlamına geliyor. Buna göre ABD’de aileler 6 yaşın altındaki çocukları için aylık 300, 6 yaş ve üzerindeki her çocuk için de 250 dolar aylık yardım ödemesi alacaklar.

Ödemelerin şu aşamada 2021 yılı sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor. Ödeme programının uzatılması halinde yıllık 120 milyar dolarlık bir maliyet oluşacağı hesaplanıyor.

Cumhuriyetçi partiyse Biden’ın yardım planına karşı çıkarken bunun maliyetinin arttırılan şirket vergileri ve yüksek gelire sahip Amerikalıların vergilerinden ödeneceğini dile getiriyorlar.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada “Bu orta sıbıf bir vergi indirimi. Bu zenginlerin aldığı vergi indirimleri gibi. Bu da çocuklar için bir vergi indirimi” dedi.

Biden ”Bu yardımlar sayesinde çok çalışan aileler çocuklarına ‘Tatlım şimdi yeni diş tellerini alabiliriz. Sorun yaşadığın matematik dersi için sana yardımcı olacak bir öğretmen bulabiliriz. İlk kez katılacağın takım için gerekli spor ekipmanlarını alabiliriz’ diyebilecekler” dedi.

Biden kendisine mektuplar yazan ailelerin bu yardımları, çocuklarına yeni ayakkabılar almak, yaz kamplarına yollamak ve okul sonrası bakımları için kullanacaklarını anlattığını söyledi.

Beyaz Saray yetkilileri, bu yardımlar sayesinde milyonlarca ailenin yoksulluk nedeniyle çektikleri sıkıntılardan kurtulabileceğini ve çocuklarının bakımına daha fazla itina gösterebileceklerini belirtiyorlar. Bazı uzmanlar bu yardım programını, 1960 yılında Başkan Lyndon Johnson’ın yoksulluğa karşı savaş programına benzetiyorlar.

Ancak söz konusu yardımların ABD’de son dönemde artan tüketici fiyatları nedeniyle daha ailelerin cebine girmeden eridiği eleştirisinde bulunanlar da var. ABD’de uzun yıllar sonra yıllık enflasyon Haziran ayında yüzde 5,4’e ulaşmış durumda. Finans çevreleri, yüksek enflasyonun bir süre daha devam edeceğini ifade ediyorlar.

Bazı ekonomistler, salgın etkilerinden süratle kurtulabilmek için piyasaya yüksek miktarda para pompalanmasının tüketici fiyatlarının artmasına neden olduğunu söylüyorlar.

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