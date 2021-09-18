ABD'de Çoğu Aşı Karşıtının Görüşü Değişmedi

Tüm dünyada hızla yayılan Delta varyantı, Amerika’da da Corona vakalarını ikiye katladı. Ancak uzmanların uyarılarına rağmen, aşı karşıtlarının çoğunluğu kararlarında ısrarlı. Bu durum, salgından en fazla etkilenen eyalet olan California’da daha fazla dikkat çekiyor

Yeni vakaların yüzde 80’den fazlası Delta varyantı olarak kayıtlara geçerken, hastaneye kaldırılan hastaların yüzde 90’dan fazlasını aşısızlar oluşturuyor.

Üstelik anketlere göre, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 30’dan fazlası aşı olmadığını söylüyor ve bu grubun yarısı ne olursa olsun aşı olmayacağının altını çiziyor.

Aşı olmamayı seçen kişiler, ciddi şekilde hastalanma ve hastaneye kaldırılma riskiyle karşı karşıya.

Uzmanlar, aşı olmayı reddeden milyonlarca kişinin bu süreci, çocuklar da dahil olmak üzere, herkes için daha riskli hale getirdiğini söylüyor.

Corona virüsünün en çok etkilediği eyaletlerin başında gelen California’da, halk büyük oranda eski rutine dönse de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Eyaletin yaklaşık yüzde 65’nin aşılandığı California’da devlet kurumları, okullar ve sağlık kurumlarında göreve devam edecek personelin iki doz aşı yaptırmış olması ya da her hafta negatif test sonucu bildirmesi gerekiyor.

Eyalette sık sık aşı karşıtı protestolar düzenlenirken, aşı yaptırmama nedeni olarak kaygı ve zamansızlık ön plana çıkıyor.

Salgında ilk sırada olan California’da aşı karşıtları hala direniyor

California Amerika’da vaka sayılarının zirvesindeki eyalet. 4 milyonu aşan vaka sayıları Delta varyantının etkisiyle artıyor. Yüzde 60’ı aşkın kişinin her iki dozu aldığı California’da günde ortalama 80 bin doz aşı yapılıyor olsa da milyonlarca kişi hala aşı karşıtlığını sürdürüyor.

California genelinde yapılan araştırmalara göre aşı yaptırmamaktaki en büyük neden, ileride ortaya çıkabilecek yan etki kaygısı. Ankete katılanların bir kısmı da aşı yaptırmak için zaman bulamadığını savunuyor.

California’da Corona salgınına inanmayanların sayısı da, eyalette yaklaşık 65 bin kişinin hayatını kaybetmesine rağmen bir hayli fazla.

Aşı olmayı reddedenlerden biri de Los Angeles’ta yaşayan 78 yaşındaki Ingrid Kern. Kern ilerleyen günlerde de aşı olmayı da düşünmüyor.

Kern, “Bu aşı değil, bir iğne, deneysel bir iğne. Ben de deney hayvanı değilim. Henüz kendilerinin bile içeriğini bilmediği bir iğneyi hiçbir şekilde istemiyorum. Eğer aşının güvenilirliği kanıtlanırsa, o zaman yine kendim araştırma yapacağım. 8 yıl önce bazı ilaçlara karşı hassasiyetim oluştu. O günden bu yana her şeyi holistik olarak tedavi ediyorum. O gün geldiğinde de aşı olacağımdan emin değilim” diyor.

California eyalet yönetimi geçen haftalarda, eyalet genelinde tüm sağlık çalışanlarının işe alımlarda tam olarak aşılanmış olmalarını ön şart olarak belirlemiş, diğer tüm eyalet memurlarından da aşılanmalarını ya da haftalık test yaptırmalarını istemişti.

Buna ek olarak California, eyaletteki tüm öğretmenlerin ve okul personelinin aşılanmasını, aksi takdirde haftalık Covid-19 testine tabi tutulmasını zorunlu kılan ilk eyalet olmuştu.

Ağustos ayının ilk yarısında yalnızca Los Angeles’ta, yeni eğitim-öğretim döneminde okula dönecek öğretmen ve öğrencilerin yaptırdığı temel taramalarda, çoğu semptom göstermeyen 3 bin 600’den fazla kişinin test sonucu pozitif çıktı.

California’da en iyi aşılanma oranına sahip bölge Imperial. Yüzde 86’sının tam olarak aşılandığı bölgede her 5 kişiden biri yoksul. Eyaletin en büyük yerleşim yeri Los Angeles’ta ise halkın yüzde 74’ten fazlası en az bir doz aşıyı almış durumda.

Eyalet genelinde aşı olmayanların çoğunluğunu yüzde 46 oranıyla Latin kökenliler oluşturuyor.

California'da aşı zorunlu olmasa da çoğu kentte belirli alanlara ve işletmelere girmek isteyen kişilerden aşı oldukları yönünde kanıt isteniyor. Bu durum sık sık protesto gösterilerine neden oluyor.

California’nın birçok bölgesinde sokaklarda aşı karşıtı protesto gösteriler düzenleniyor.

Halkı sıkça aşı olmaya çağıran eyalet yetkililerinin aşı olmayanların sigorta ücretlerinin arttırılması da dahil olmak üzere gelecek haftalarda bir dizi düzenleme yapması bekleniyor.

