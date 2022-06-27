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ABD’de Çok Sayıda Uçuş İptal Edildi

27.06.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da havayolları yeni haftanın ilk gününün ilk saatlerinde yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Yaz sezonunda, talebin salgın öncesi rakamlara dönmesi ve çalışan sayısının az olması iptallere neden olarak gösteriliyor

ABD’de Çok Sayıda Uçuş İptal Edildi

Amerika’da havayolları yeni haftanın ilk gününün ilk saatlerinde yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Yaz sezonunda, talebin salgın öncesi rakamlara dönmesi ve çalışan sayısının az olması iptallere neden olarak gösteriliyor.

Talebin yüksek olduğu bu dönemde, pilotlardan uçaktaki mürettebata kadar personel eksikliği, bugünlerde havayolu şirketlerinin en büyük sorunu.

Dün yaklaşık 900 uçuşun iptal olmasının ardından, yeni haftanın ilk gününde, daha günün başladığı ilk saatlerde yaklaşık 700 uçuş iptal oldu.

Amerika’da Cuma günü havaalanlarında yaklaşık 2,5 milyon kişi uçaklarına binmeden önce taramadan geçti. Bu 2020’in ilk dönemindeki günlerden bu yana en yüksek rakam.

Bu da havayolu şirketlerinin salgın dönemini atlattığını gösteren önemli işaretlerden biri. 2020’nin 11 Şubat’ında 2 milyon 510 bin kişi taramadan geçmişti. 2019’un aynı günündeyse bu rakam 2 milyon 730 bin kişiydi.

Amerika genelinde Cuma günü de 711 uçuş iptal olmuş, 6 bin uçuş da gecikmeli gerçekleşmişti.

Yetkililer uçak yolcularına havaalanlarına erken gitmelerini tavsiye ediyor.

Cuma günü havayolu endüstrisi ticaret grubu Airlines for America, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e bir mektup yazarak personel eksikliğinin güzel havalarda bile uçuşları etkilediğini belirtmiş ve Buttigieg’ten sorunun çözümü için bir toplantı talep etmişti.

Amerika’da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü ve bu da tatilcilerin sayısını arttıran bir etken.

Havayolu şirketlerinin karşılaştığı zorlukların bu sürede artarak devam etmesi bekleniyor.

Personel eksikliği, Avrupa’daki havayolu şirketleri ve havaalanlarında da bugünlerde önemli bir sorun.

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