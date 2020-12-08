ABD’de Corona Aşılaması Nasıl Yapılacak?

FDA’in aşının acil durumda kullanılmasına onay vermesinin ardından en geç birkaç gün içinde ilk dozların yapılmaya başlanması olası. Dozların nereye gönderileceğine ise eyalet yönetimleri karar verecek.

Bu sorunun yanıtı, virüsün kişiye bulaşma ve ağır şekilde hastalanma riskine bağlı. Aşı ilk aşamada sınırlı dozda tedarik edileceğinden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) aldığı karar uyarınca, sağlık çalışanları ve bakım evleri sakinleri ilk aşılanacak olanlar arasında.

Aşının herkese ulaşmasının aylar alacak olması kaçınılmaz ve süreç içinde de bazı iniş-çıkışların yaşanması da olası.

Bu ayrıntılar üzerinde çalışmalar sürüyor. FDA Danışma Kurulu bu hafta Pfizer’in, gelecek hafta da Moderna’nın Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşıları değerlendirecek.

ABD’de gözler 10 ve 17 Aralık’ta ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) yapacağı toplantılarda. Toplantılar sonucu aşılar onaylanırsa aşılamalar başlayacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Herkes istediği aşıyı erişebilecek mi? Nerede aşı olunacak?

Pfizer ve Moderna’nın aşı stoklarını temel alan federal yetkililer ilk öncelik grubunda yer alan 20 milyon kişinin yıl sonuna kadar aşılanmış olabileceğini belirtiyor. Her iki aşının da iki doz halinde yapılması gerekiyor.

İkinci aşamada kimlere aşı yapılacak?

CDC’ye aşı konusunda tavsiyede bulunan ve uzmanlardan oluşan kurul ikinci aşamada hangi grupların aşılanması gerektiğine kadar vermek üzere yeniden toplanacak. Bu aşamada 65 yaş üstü kişilerin, öğretmenlerin, polis ve itfaiyenin yanı sıra, gıda üretimi gibi zaruri alanlarda hizmet veren kişilerin aşılanması olası.

Başka aşılar da yolda olduğundan, yetkililer 2021’in ilk yarısında herkesin aşıya erişiminin olmasını amaçlıyor. Çocukların da aşılanmasının gerekip gerekmediği konusunda karara varılması için aşı testleri yapılıyor. Bu aşamada her eyaletin uyarılarının yakından takip edilmesi gerekiyor.

Aşı nerede yapılacak?

Eczaneler, klinikler ve doktor muayenehaneleri muhtemel seçenekler arasında. Eyaletler listenin oluşturulması için çalışıyor. Yerel sağlık birimlerinin de kitlesel aşılama klinikleri açması olası.