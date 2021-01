ABD'de Corona Aşısı Olanların Sayısı 10 Milyonu Geçti

California Valisi Gavin Newsom 65 yaş üzeri grubun da aşı olmaya başlamasıyla birlikte eyalet genelinde şu an aşı olabileceklerin sayısına 6 milyon 600 kişi daha ekleneceğini belirtti.

Dünyada pandemiden en fazla etkilenen ülke olan Amerika’da şu ana kadar 380 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 23 milyona yaklaştı.

40 binden fazla virüs kaynaklı can kaybının yaşandığı New York ise salgının en şiddetli vurduğu ABD eyaleti konumunda. New York Valisi Bill de Blasio dün federal yetkililere seslenerek eyalet genelinde daha fazla aşıya ihtiyaçları olduğunu söyledi.