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ABD'de Corona Aşısı Olanların Sayısı 10 Milyonu Geçti

14.01.2021 23:06 | Son Güncelleme:
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ABD'de Corona Aşısı Olanların Sayısı 10 Milyonu Geçti

Amerika’da şu ana kadar 10 milyondan fazla kişiye aşı yapılırken, ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (CDC), eyaletlere 65 yaş üzeri Amerikalılar’a da öncelikli olarak aşı yapılması önerisinde bulunuldu

Corona virüsüne karşı ilk aşılamanın Aralık ayının ortasında başladığı Amerika’da şu ana kadar 10 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (CDC) yaptığı açıklamada, aşılama süreciyle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Sağlık çalışanlarına öncelik verilen aşılama programıyla ilgili olarak CDC’nin açıklamasında, eyaletlere 65 yaş üzeri Amerikalılar’a da öncelikli olarak aşı yapılması önerisinde bulunuldu.

Görevi seçilmiş başkan Joe Biden’a teslim etme hazırlığında olan Trump yönetimi ve CDC yetkililerinin, Corona virüsü pandemisiyle mücadele hakkında açıkladıkları yeni önerilerin ardından California eyaleti yönetimi 65 yaş üzeri kişileri de öncelikli listesine dahil ettiğini bildirdi.

California Valisi Gavin Newsom 65 yaş üzeri grubun da aşı olmaya başlamasıyla birlikte eyalet genelinde şu an aşı olabileceklerin sayısına 6 milyon 600 kişi daha ekleneceğini belirtti.

CDC’nin raporuna göre de aşılama sürecinin başlamasından bu yana geçen bir ayda ülkede aşı olanların toplamı 10 milyon 200 bine ulaşmış durumda.

Diğer taraftan, California da dahil birçok eyalet, federal hükümetten şu ana kadar tedarik edilen aşıların tamamını kullanmada zorluk yaşıyor.

Ülkede tarihindeki en iddialı aşı kampanyası olarak nitelendirilen Corona virüsü aşılama programı devam ederken, virüs kaynaklı ölümler son dönemlerde günde ortalama 4 bini geçmeye başladı.

Amerika’da şu ana kadar onaylanan Pfizer-BioNTech aşısıyla Moderna’nın geliştirdiği aşı acil durum onayı aldı. Bu aşılardan toplam 30 milyon doz eyaletlere dağıtılmış durumda. Ancak son verilere göre, dağıtımı tamamlanan aşıların şu ana kadar sadece üçte biri kullanıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar yönetimin elinde hazır bulunan diğer tüm aşıların da dağıtımına başlandığını söyledi.

Johnson & Johnson ilaç firmasından dün yapılan açıklamada da, firmanın geliştirdiği tez dozluk Corona aşısının Mart ayında hazır olacağı belirtildi. Firmanın yakın zamanda onay için resmi başvuruda bulunması beklenirken, yönetim kurulundan Dr. Paul Stoffels Reuters’a yaptığı açıklamada, firmanın daha önce hedeflediği gibi bu yılın sonuna kadar 1 milyar doz aşı üretebileceğine vurgu yaptı.

Dünyada pandemiden en fazla etkilenen ülke olan Amerika’da şu ana kadar 380 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 23 milyona yaklaştı.

40 binden fazla virüs kaynaklı can kaybının yaşandığı New York ise salgının en şiddetli vurduğu ABD eyaleti konumunda. New York Valisi Bill de Blasio dün federal yetkililere seslenerek eyalet genelinde daha fazla aşıya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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