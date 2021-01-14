ABD'de Corona Aşısı Olanların Sayısı 10 Milyonu Geçti

CDC’nin raporuna göre de aşılama sürecinin başlamasından bu yana geçen bir ayda ülkede aşı olanların toplamı 10 milyon 200 bine ulaşmış durumda.

California Valisi Gavin Newsom 65 yaş üzeri grubun da aşı olmaya başlamasıyla birlikte eyalet genelinde şu an aşı olabileceklerin sayısına 6 milyon 600 kişi daha ekleneceğini belirtti.

Görevi seçilmiş başkan Joe Biden’a teslim etme hazırlığında olan Trump yönetimi ve CDC yetkililerinin, Corona virüsü pandemisiyle mücadele hakkında açıkladıkları yeni önerilerin ardından California eyaleti yönetimi 65 yaş üzeri kişileri de öncelikli listesine dahil ettiğini bildirdi.

Sağlık çalışanlarına öncelik verilen aşılama programıyla ilgili olarak CDC’nin açıklamasında, eyaletlere 65 yaş üzeri Amerikalılar’a da öncelikli olarak aşı yapılması önerisinde bulunuldu.

Corona virüsüne karşı ilk aşılamanın Aralık ayının ortasında başladığı Amerika’da şu ana kadar 10 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (CDC) yaptığı açıklamada, aşılama süreciyle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Diğer taraftan, California da dahil birçok eyalet, federal hükümetten şu ana kadar tedarik edilen aşıların tamamını kullanmada zorluk yaşıyor.

Ülkede tarihindeki en iddialı aşı kampanyası olarak nitelendirilen Corona virüsü aşılama programı devam ederken, virüs kaynaklı ölümler son dönemlerde günde ortalama 4 bini geçmeye başladı.

Amerika’da şu ana kadar onaylanan Pfizer-BioNTech aşısıyla Moderna’nın geliştirdiği aşı acil durum onayı aldı. Bu aşılardan toplam 30 milyon doz eyaletlere dağıtılmış durumda. Ancak son verilere göre, dağıtımı tamamlanan aşıların şu ana kadar sadece üçte biri kullanıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar yönetimin elinde hazır bulunan diğer tüm aşıların da dağıtımına başlandığını söyledi.

Johnson & Johnson ilaç firmasından dün yapılan açıklamada da, firmanın geliştirdiği tez dozluk Corona aşısının Mart ayında hazır olacağı belirtildi. Firmanın yakın zamanda onay için resmi başvuruda bulunması beklenirken, yönetim kurulundan Dr. Paul Stoffels Reuters’a yaptığı açıklamada, firmanın daha önce hedeflediği gibi bu yılın sonuna kadar 1 milyar doz aşı üretebileceğine vurgu yaptı.