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ABD’de Corona Bağlantılı Sendrom Yüzünden İlk Çocuk Ölümü

08.05.2020 22:44 | Son Güncelleme

New York’taki bir hastanede Corona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen nadir bir enflamasyon sendromu nedeniyle tedavi gören çocuklardan biri hayatını kaybetti. Hastalık, toksik şok ve Kawasaki sendromuyla benzer belirtiler gösteriyor

ABD’de Corona Bağlantılı Sendrom Yüzünden İlk Çocuk Ölümü

New York’taki bir hastanede Corona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen nadir bir enflamasyon sendromu nedeniyle tedavi gören çocuklardan biri hayatını kaybetti. Hastalık, toksik şok ve Kawasaki sendromuyla benzer belirtiler gösteriyor.

İlk önce Avrupa’da ortaya çıkan bu vakalar Amerika’da da New York’ta görülmeye başlanmıştı. New York Valisi Andrew Cuomo, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, 5 yaşındaki erkek bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Cuomo, “Bu sebeple en az bir can kaybı yaşandı. Şu anda hala sebebi araştırılan başka vakalar da olabilir. Virüsten çocuğunuzun etkilenme ihtimali her anne-babanın kabusu değil mi?” şeklinde konuştu.

Çocuklarda Corona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen ve nadir görülse de hayati tehlikesi bulunan bu vakalar ilk olarak İngiltere, İtalya ve İspanya’da görülmüştü. Ancak ABD’de doktorlar, birden fazla organı hedef alabilen ve kalp fonksiyonlarını etkileyerek kalp damarlarını güçsüzleştiren bu hastalığın çocuklarda görüldüğü toplu bazı vakaların olduğunu bildirmişti.

Amerikan Pediyatrik Akademisi’nin enfeksiyon hastalıkları komisyonunda görev yapan Colorado Çocuk Hastanesi’ndeki pediyatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Sean O’Leary, New York’ta meydana gelen can kaybının ABD’de bu sebeple yaşanan ilk can kaybı olduğu kanaatinde olduğunu belirtti.

Çocuklarda görülen bu hastalıkta yüksek ateş, deride döküntü, lenf bezlerinde şişkinlik ve ağır vakalarda da kalp damarlarında iltihaplanmanın görüldüğü toksik şok sendromu ve Kawasaki sendromundakine benzer belirtiler gözlemleniyor.

Uzmanlar bu sendromun hala Corona virüsüyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Çünkü bu hastalık sadece Corona virüsü testi pozitif çıkan çocuklarda görülmüyor.

“Tamamen farklı bir dönem başlayabilir”

New York Valisi Cuomo, sağlık yetkililerinin eyalet genelinde bu belirtileri gösteren 73 vakayı incelediklerini belirtti.

Vali Cuomo, “Böyle bir durumun yaşanması çok acı verici bir gelişme olur. Tamamen farklı bir dönem başlayabilir” dedi.

Yeni ortaya çıkan ve Corona virüsü enfeksiyonundan haftalar sonra belirtileri görülebilen bu hastalık, bilim dünyası için de tamamen yeni olan bu virüsün insanları beklenmedik şekilde enfekte edebildiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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