ABD’de Corona Bağlantılı Sendrom Yüzünden İlk Çocuk Ölümü

New York’taki bir hastanede Corona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen nadir bir enflamasyon sendromu nedeniyle tedavi gören çocuklardan biri hayatını kaybetti. Hastalık, toksik şok ve Kawasaki sendromuyla benzer belirtiler gösteriyor.

İlk önce Avrupa’da ortaya çıkan bu vakalar Amerika’da da New York’ta görülmeye başlanmıştı. New York Valisi Andrew Cuomo, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, 5 yaşındaki erkek bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Cuomo, “Bu sebeple en az bir can kaybı yaşandı. Şu anda hala sebebi araştırılan başka vakalar da olabilir. Virüsten çocuğunuzun etkilenme ihtimali her anne-babanın kabusu değil mi?” şeklinde konuştu.

Çocuklarda Corona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen ve nadir görülse de hayati tehlikesi bulunan bu vakalar ilk olarak İngiltere, İtalya ve İspanya’da görülmüştü. Ancak ABD’de doktorlar, birden fazla organı hedef alabilen ve kalp fonksiyonlarını etkileyerek kalp damarlarını güçsüzleştiren bu hastalığın çocuklarda görüldüğü toplu bazı vakaların olduğunu bildirmişti.