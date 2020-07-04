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ABD’de Corona Gölgesinde 4 Temmuz

04.07.2020 02:36 | Son Güncelleme

ABD bu yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne Corona salgınının gölgesinde giriyor. Birçok eyalette vakaların hızla artmaya devam etmesi, normalde kalabalıklar halinde kutlanan bayram öncesi yetkilileri alarma geçirdi

ABD’de Corona Gölgesinde 4 Temmuz

ABD bu yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne Corona virüsü salgınının gölgesinde giriyor. Ülkenin birçok eyaletinde vaka sayılarının önlenemez bir şekilde artmaya devam etmesi, normalde kalabalık gruplar halinde kutlanan 4 Temmuz hafta sonu öncesinde yetkilileri alarma geçirmiş durumda.

Ülkede her 4 Temmuz’un geleneksel etkinlikleri olan geçit töreni ve havai fişek gösterisi gibi faaliyetler birçok yerde iptal edildi, barlar ve plajlar kapatıldı. Sağlık yetkilileri, bu hafta sonunun bir anlamda Amerikalılar’ın disiplinini test niteliğinde olacağını belirtiyor. Bu testin sonucunun da ülkede büyük bir hızla yeniden yükselişe geçen salgının yönünü belirlemede kritik önem taşıyacağı belirtiliyor.

ABD’de halen 40’a yakın eyalette vaka sayıları artıyor. Giderek daha fazla sayıda eyalette valiler ve yerel yetkililer halka, kamuya açık mekanlarda maske takma zorunluluğu getiriyor. Ailelere de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü evde kutlamaları çağrıları yapılıyor.

Alabama ve çok sayıda diğer eyalette Cuma günü Corona virüsü vakalarında yine rekor artışlar kaydedildi. Florida eyaletinin en kalabalık ilçesi olan Miami-Dade’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Maske zorunluluğu getiren Teksas gibi eyaletlere Arkansas da katıldı.

Kuzey Carolina, Güney Carolina, Tennessee ve Alaska eyaletlerinde de bugüne kadar bir gün içinde en yüksek vaka artışı tespit edildi. Florida eyaletindeki günlük yeni vaka sayısı da Perşembe günkü rekora çok yaklaştı. Eyalette son 24 saatte 9.488 Corona vakasına rastlandı. Florida’da Perşembe günü 10 bin 109 kişinin Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Miami-Dade ilçesi belediye başkanı Carlos Gimenez, Cuma gününden başlayarak gece süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etti. Gimenez ayrıca, eğlence mekanlarının yeniden açılması planlarını iptal etti ve halka sorumlu davranmaları çağrısında bulundu. Eyaletin en kalabalık iki ilçesi olan Miami-Dade ve komşu Broward ilçelerinde kamuya açık mekanlarda maske takma zorunluluğu da getirilmişti.

Vaka sayılarındaki bu keskin artış ülkenin özellikle güney ve batı eyaletlerinde etkili oluyor.

Kuzey Carolina eyaletinde son 24 saatte 951 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 2.099 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı. Eyalette yeni vaka sayısında son üç haftanın rekoru kırıldı.

Bununla birlikte, ülkedeki vaka sayılarında yaşanan bu hızlı artışa rağmen günlük can kaybı oranı nispeten düz bir çizgide ilerliyor. Bunun nedeni olarak da daha çok gençlerin Corona virüsü testlerinin pozitif çıkması gösteriliyor.

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