ABD’de Corona Gölgesinde 4 Temmuz

ABD bu yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne Corona virüsü salgınının gölgesinde giriyor. Ülkenin birçok eyaletinde vaka sayılarının önlenemez bir şekilde artmaya devam etmesi, normalde kalabalık gruplar halinde kutlanan 4 Temmuz hafta sonu öncesinde yetkilileri alarma geçirmiş durumda.

Ülkede her 4 Temmuz’un geleneksel etkinlikleri olan geçit töreni ve havai fişek gösterisi gibi faaliyetler birçok yerde iptal edildi, barlar ve plajlar kapatıldı. Sağlık yetkilileri, bu hafta sonunun bir anlamda Amerikalılar’ın disiplinini test niteliğinde olacağını belirtiyor. Bu testin sonucunun da ülkede büyük bir hızla yeniden yükselişe geçen salgının yönünü belirlemede kritik önem taşıyacağı belirtiliyor.

ABD’de halen 40’a yakın eyalette vaka sayıları artıyor. Giderek daha fazla sayıda eyalette valiler ve yerel yetkililer halka, kamuya açık mekanlarda maske takma zorunluluğu getiriyor. Ailelere de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü evde kutlamaları çağrıları yapılıyor.

Alabama ve çok sayıda diğer eyalette Cuma günü Corona virüsü vakalarında yine rekor artışlar kaydedildi. Florida eyaletinin en kalabalık ilçesi olan Miami-Dade’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Maske zorunluluğu getiren Teksas gibi eyaletlere Arkansas da katıldı.