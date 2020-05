ABD’de Corona Kaynaklı Ölüm Oranları Azınlıklarda Daha Yüksek

American Public Media (APM) adlı araştırma merkezinin yayınladığı “Corona Virüsünün Rengi: ABD’de Irk ve Etnisiteye Göre COVID-19 Ölümleri” başlıklı raporda, Corona virüsü salgınının Amerika’daki azınlıkların karşılaştığı eşitsizlikleri derin biçimde gözler önüne serdiği tespiti yapıldı.

Rapora göre, siyah Amerikalılar'ın salgına bağlı ortalama ölüm oranı beyazların yaklaşık üç katıyken, yerli Amerikalılar arasında yaşanan can kayıpları da bazı eyaletlerde diğer tüm nüfus gruplarının 5 ila 7 kat üstünde bir orana sahip.

Uzmanlar, azınlık gruplarındaki bireylerin çoğunun evden çalışmanın mümkün olmadığı sektörlerde çalışması ve sağlık hizmetine erişimde de çoğunlukla kısıtlı imkanlara sahip olmaları nedeniyle Corona virüsü salgını karşısında, çoğunluktaki beyazlara göre daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekiyor.

APM'in, başkent Washington ve 40 eyaletten toplanan Corona virüsü kaynaklı resmi can kaybı verilerine göre derlediği raporda, siyah Amerikalılar arasında Corona yüzünden ölüm oranının her 100 bin kişiden 50'si düzeyinde olduğu, bunun Asya kökenlilerde ve Latinler'de her 100 bin kişiden yaklaşık 23'ü, beyazlardaysa ortalama 21'i olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.