ABD’de Corona Mağduru Türk Öğrenciler İçin Yardım Kampanyası

Corona virüsü yüzünden 114 bin kişinin yaşamını yitirdiği ABD’de okul ve işyerlerinin kapatılmasından zarar görenler arasında binlerce Türk öğrenci de bulunuyor.

Ülkedeki çeşitli Türk sivil toplum örgütleri, salgının olumsuz etkilediği Türkler ve Türk öğrenciler için yardım kampanyası başlattı

İnternet üzerinden başlatılan kampanyada, Türk öğrenciler için şimdiye kadar 42 bin 900 dolar toplandı. Halen devam eden kampanyada hedeflenen rakamın 60 bin dolar olduğu, şimdiye kadar sağlanan yardım tutarının ihtiyaç sahibi Türk öğrencilere dağıtıldığı belirtildi.

Türk öğrenciler için yardım kampanyası başlatılmasına öncülük eden gönüllülerden AKUT Vakfı New York temsilcisi Barış Öztürk, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “COVID-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi Türk-Amerikan toplumu üyelerine ve sağlık çalışanlarına destek olabilmek için birkaç arkadaşımızla beraber, Turkish Philanthropy Funds

