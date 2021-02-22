ABD’de Corona Ölümleri 500 Bine Yaklaştı

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Amerika'da Corona virüsü pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyona yaklaştı. Bu sayı, Missouri eyaletinin Kansas City kentinin nüfusuna eşit. Associates Press haber ajansına göre bu sayı ayrıca Amerika'da 2019 yılında kronik alt solunum yolu hastalıkları, inme, Alzheimer, grip ve zatürrenin yol açtığı ölüm vakalarının toplamından fazla. Amerika, tüm dünyada Corona virüsünün yol açtığı can kaybı sayısının en yüksek olduğu ülke. Başkan Joe Biden, Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da Corona pandemisi nedeniyle yaşamını yitirenleri anacağı bir konuşma yapacak. Biden'ın konuşmasını ölenlerin anısına saygı duruşu ve mumların yakılacağı bir tören izleyecek. Başkan Biden'a First Lady Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff da eşlik edecek. Amerika'da Corona enfeksiyonu kaynaklı ölüm vakası sayısı, 19 Ocak'ta, Joe Biden'ın yemin ederek başkanlık koltuğunu devralmasından bir gün önce 400 bin eşiğini aşmıştı.

Vaka ve ölü sayıları tüm dünyada hükümet dairelerinin sağladığı verilere dayansa da gerçek sayıların resmi olanlara kıyasla çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bunun nedeni, yetersiz test uygulamaları ve pandeminin başlangıç safhasında bazı vakaların hatalı olarak başka nedenlere bağlanması. Amerika'da Corona virüsü aşılarının dağıtımı için harcanan yoğun çabalara rağmen Washington Üniversitesi'nin hazırladığı modele göre Amerika'da Corona pandemisinden ölenlerin sayısı 1 Haziran'da 589 bini geçebilir. Pazar günü CNN Televizyonu'nda yayınlanan State of the Union programında konuşan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, pandemide verilen can kayıplarıyla ilgili, "Bundan on yıllar sonra insanlar bu olaydan, bir solunum enfeksiyonunun bu kadar çok insan hayatına mal olmasından, ülkede yaşanan korkunç tarihi bir dönüm noktası olarak bahsedecek" şeklinde konuştu. BM’den mesaj New York Times, Pazar günü, Amerika'da Corona enfeksiyonu kaynaklı ölüm vakası sayısının 500 bine yaklaşması nedeniyle, gazetenin ön sayfasında yaklaşık 500 bin noktanın yer aldığı bir grafik yayınladı.

Amerika ayrıca doğrulanmış Corona enfeksiyonu vakalarında da 28 milyonla dünyada birinci sırada yer alıyor. Bundan bir yıl önce İtalya'da Uzakdoğu dışında ülke içinde bulaşmayla ortaya çıkan ilk Corona virüsü vakası kayda geçmişti. Papa Francis ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ilk ülke içi Corona virüsü vakasının yıldönümünü, Corona virüsüyle mücadele eden doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarını onurlandırmak için Ulusal Sağlık Hizmeti Personeli Günü ilan ederek andı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Guardian gazetesinde Pazar günü yayınlanan yazısında "Virüs; yoksulluk, ayrımcılık, doğal hayatımıza verilen hasar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle can buldu. Pandemiye verilecek etkili yanıt birlik ve işbirliğine dayanmalı. Kutuplaştırıcı yaklaşımlar, otoriterlik ve ulusalcılık, küresel bir tehdide karşı hiçbir anlam ifade etmiyor" dedi. Hindistan: “Aşı teslimatı gecikebilir” Öte yandan Hindistan'daki Serum Enstitüsü'nün CEO'su, Twitter'da paylaştığı mesajında, bazı "ülke ve hükümetlerin" Corona virüsü aşılarını zamanında teslim alamayabileceğini, bunun nedeninin firmanın "Hindistan'ın olağanüstü ihtiyaçlarına öncelik verme talimatı alması ve bu öncelik göz önünde bulundurularak dünyanın geri kalanının ihtiyaçlarını dengelemesi" olduğunu söyledi. Yetkili, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre Hindistan'da şimdiye kadar 11 milyondan fazla doğrulanmış Corona enfeksiyonu vakası tespit edildi. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da ise Devlet Başkanı John Magufuli, ülkenin Corona salgınına karşı savaş verdiğini kaydetti. Tanzanya’da Corona’ya karşı ‘dualı’ tedavi Tanzanya, geçtiğimiz ilkbaharda vaka sayısı 500, ölü sayısı ise 20'yken vaka ve ölü sayısı bildiriminde bulunmayı durdurmuştu. Devlet Başkanı Magufuli ülkede Corona vakası kalmadığını, virüsün dualarla yenilgiye uğratıldığını söylemişti.

Ülkede şimdi ise bazı hükümet yetkilileri, Corona enfeksiyonu nedeniyle hayatlarını kaybetmeye başladı. Bunlardan biri, yarı özerk Zanzibar'ın Maalim Seif olarak tanınan Başkan Yardımcısı Seif Şerih Hamad. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tanzanya'da Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının inkar edilmesini "çok endişe verici" olarak tanımladı. WHO Başkanı Tedros, Tanzanya'yı yeniden Corona vakaları bildiriminde bulunmaya ve verileri paylaşmaya çağırdı.