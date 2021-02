ABD’de Corona Ölümleri 500 Bine Yaklaştı

Vaka ve ölü sayıları tüm dünyada hükümet dairelerinin sağladığı verilere dayansa da gerçek sayıların resmi olanlara kıyasla çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bunun nedeni, yetersiz test uygulamaları ve pandeminin başlangıç safhasında bazı vakaların hatalı olarak başka nedenlere bağlanması.

Amerika'da Corona virüsü aşılarının dağıtımı için harcanan yoğun çabalara rağmen Washington Üniversitesi'nin hazırladığı modele göre Amerika'da Corona pandemisinden ölenlerin sayısı 1 Haziran'da 589 bini geçebilir.

Pazar günü CNN Televizyonu'nda yayınlanan State of the Union programında konuşan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, pandemide verilen can kayıplarıyla ilgili, "Bundan on yıllar sonra insanlar bu olaydan, bir solunum enfeksiyonunun bu kadar çok insan hayatına mal olmasından, ülkede yaşanan korkunç tarihi bir dönüm noktası olarak bahsedecek" şeklinde konuştu.

BM’den mesaj

New York Times, Pazar günü, Amerika'da Corona enfeksiyonu kaynaklı ölüm vakası sayısının 500 bine yaklaşması nedeniyle, gazetenin ön sayfasında yaklaşık 500 bin noktanın yer aldığı bir grafik yayınladı.