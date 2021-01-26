ABD’de Corona Seyahat Kısıtlamaları Yeniden Devrede

ABD Başkanı Joe Biden Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, Brezilya, İrlanda, İngiltere ve 26 Avrupa ülkesine yönelik seyahat yasaklarını yeniden yürürlüğe koydu. Listeye Güney Afrika da eklendi.
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Güney Afrika’nın seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler listesine ülke dışına da yayılan virüsün yeni türünün görülmesi sebebiyle eklendiğini söyledi. Sözcü, “Şimdi uluslararası seyahat kısıtlamalarını kaldırmanın zamanı değil” dedi.
Yeni önlemler uyarınca, ABD’ye gelişlerinden 14 gün öncesinde kısıtlamaların getirildiği ülkelerde bulunmuş olan neredeyse bütün yabancı vatandaşların ABD’ye girişi yasaklanıyor. Yeni kısıtlamalar Salı günü yürürlüğe girecek.
Listede yeni türün görüldüğü Güney Afrika da var
Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci Başkan Joe Biden’ın seyahat kısıtlamalarını yeniden getirme kararını “sağduyulu” bir karar olarak niteledi.
CBS kanalına konuşan Fauci, “Güney Afrika’daki mutasyon konusunda endişeliyiz. Aktif bir şekilde buna bakıyoruz. İngiltere’de görülen türden daha farklı ve daha kaygı verici olduğu açık. Vatandaş olmayanların seyahatine kısıtlama getirilmesi bence ihtiyatlı bir adım” dedi.
Eski Başkan Donald Trump görevden ayrılmadan kısa bir süre önce seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi talimatını vermişti.
Joe Biden’ın yeniden devreye aldığı seyahat kısıtlamalarından etkilenen 26 Avrupa ülkesi arasında Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lichtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre yer alıyor.
Virüsün Güney Afrika’da görülen yeni türünün ABD’de henüz tespit edilmediği, ancak İngiltere’de görülen türün bazı eyaletlerde görüldüğü biliniyor.
ABD nüfusunun yüzde 6’sından azı aşılandı
ABD’de son birkaç haftadır virüs yüzünden can kayıpları ve yeni vaka sayılarında düşüş görülse de rakamlar hala endişe verici düzeyde.
Dr. Fauci ülke genelinde rakamlarda gözlemlenen düşüşü tatil sezonunda grafikte yaşanan zirvenin ardından gelen doğal bir düşüş olarak niteledi, bu durumun Aralık ortasında aşılamanın başlamasıyla ilgisinin olmadığını belirtti.
ABD’de bir günde ortalama 3.100 can kaybı görülüyor. Bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı da 170 bin. 2 hafta öncesinde ülkede görülen yeni vaka sayısı 250 bin civarındaydı.
ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri’ne (CDC) göre ülke genelinde yaklaşık 18 milyon kişi yani ülke nüfusunun yüzde 6’sından azı aşının ilk dozunu yaptırmış durumda. 3 milyon kişinin de ikinci dozu yaptırdığı belirtiliyor.
ABD’de virüs yüzünden can kaybı 420 bine dayandı. Vaka sayısı da 25 milyonu aştı. Washington Üniversitesi tarafından sık sık kaynak olarak gösterilen modellemeye göre, ABD’de virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1 Mayıs’a kadar 569 bine ulaşması bekleniyor.