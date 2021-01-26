ABD’de Corona Seyahat Kısıtlamaları Yeniden Devrede

CBS kanalına konuşan Fauci, “Güney Afrika’daki mutasyon konusunda endişeliyiz. Aktif bir şekilde buna bakıyoruz. İngiltere’de görülen türden daha farklı ve daha kaygı verici olduğu açık. Vatandaş olmayanların seyahatine kısıtlama getirilmesi bence ihtiyatlı bir adım” dedi.

Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci Başkan Joe Biden’ın seyahat kısıtlamalarını yeniden getirme kararını “sağduyulu” bir karar olarak niteledi.

Listede yeni türün görüldüğü Güney Afrika da var

ABD Başkanı Joe Biden Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, Brezilya, İrlanda, İngiltere ve 26 Avrupa ülkesine yönelik seyahat yasaklarını yeniden yürürlüğe koydu. Listeye Güney Afrika da eklendi.

Dr. Fauci ülke genelinde rakamlarda gözlemlenen düşüşü tatil sezonunda grafikte yaşanan zirvenin ardından gelen doğal bir düşüş olarak niteledi, bu durumun Aralık ortasında aşılamanın başlamasıyla ilgisinin olmadığını belirtti.

ABD’de son birkaç haftadır virüs yüzünden can kayıpları ve yeni vaka sayılarında düşüş görülse de rakamlar hala endişe verici düzeyde.

Virüsün Güney Afrika’da görülen yeni türünün ABD’de henüz tespit edilmediği, ancak İngiltere’de görülen türün bazı eyaletlerde görüldüğü biliniyor.

ABD’de bir günde ortalama 3.100 can kaybı görülüyor. Bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı da 170 bin. 2 hafta öncesinde ülkede görülen yeni vaka sayısı 250 bin civarındaydı.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri’ne (CDC) göre ülke genelinde yaklaşık 18 milyon kişi yani ülke nüfusunun yüzde 6’sından azı aşının ilk dozunu yaptırmış durumda. 3 milyon kişinin de ikinci dozu yaptırdığı belirtiliyor.

ABD’de virüs yüzünden can kaybı 420 bine dayandı. Vaka sayısı da 25 milyonu aştı. Washington Üniversitesi tarafından sık sık kaynak olarak gösterilen modellemeye göre, ABD’de virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1 Mayıs’a kadar 569 bine ulaşması bekleniyor.

