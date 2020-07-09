ABD’de Corona Testlerinde Gecikme Yaşanıyor

Son dört ayda Amerika’da Corona virüsü vakalarının sayısı 3 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 130 bini buldu. Vakaların yeniden tırmanmaya başlamasının ardından Amerikalılar yaz sıcağında ya test merkezlerindeki uzun kuyruklarda bekliyor ya da geri çevriliyorlar. Test yaptırabilenlerse sonuçları almak için en az bir hafta beklemek zorunda kalıyor.

Ülke genelinde bazı test merkezinde test kitleri tükenmiş durumda. Bazı laboratuvarlardaysa malzeme ve personel eksikliği yaşanıyor. Test sonuçlarının çıkması da zaman alıyor. Bazıları virüsün Çin, İtalya, İspanya’nın ardından ABD’de etkili olmaya başlamasına ve bu durumun ABD’ye zaman kazandırmasına rağmen, Amerika’nın hala virüsle mücadelede sorun yaşamasına tepkili.

Onlardan biri Arizona’nın Tucson kentinden 47 yaşındaki Jennifer Hudson. Hudson, “Firmalara bel bağlamamız ve salgının ulusal bir strateji kapsamında yönetilememesi inanılmaz. Bu durum test yaptırması gerekenlere test yapılmasını engelliyor. Tam bir rezalet’’ diyor.