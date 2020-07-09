ABD’de Corona Testlerinde Gecikme Yaşanıyor

Son dört ayda Amerika’da Corona virüsü vakalarının sayısı 3 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 130 bini buldu. Vakaların yeniden tırmanmaya başlamasının ardından Amerikalılar yaz sıcağında ya test merkezlerindeki uzun kuyruklarda bekliyor ya da geri çevriliyorlar. Test yaptırabilenlerse sonuçları almak için en az bir hafta beklemek zorunda kalıyor.
Ülke genelinde bazı test merkezinde test kitleri tükenmiş durumda. Bazı laboratuvarlardaysa malzeme ve personel eksikliği yaşanıyor. Test sonuçlarının çıkması da zaman alıyor. Bazıları virüsün Çin, İtalya, İspanya’nın ardından ABD’de etkili olmaya başlamasına ve bu durumun ABD’ye zaman kazandırmasına rağmen, Amerika’nın hala virüsle mücadelede sorun yaşamasına tepkili.
Onlardan biri Arizona’nın Tucson kentinden 47 yaşındaki Jennifer Hudson. Hudson, “Firmalara bel bağlamamız ve salgının ulusal bir strateji kapsamında yönetilememesi inanılmaz. Bu durum test yaptırması gerekenlere test yapılmasını engelliyor. Tam bir rezalet’’ diyor.
Test sonuçları gecikiyor
Halsizlik, nefes darlığı, baş ve boğaz ağrıları gibi belirtiler nedeniyle Corona virüsü testi yaptırmak isteyen Hudson’ın evinin yakınındaki bir eczaneden beş günde randevu alabilmiş. Belirtileri göstermeye başladıktan ancak bir hafta sonra arabasıyla gittiği bir merkezde test yaptırabilmiş. Klinikse sonuçların gecikebileceğini söylemiş.
Benzer bir durumla karşılaşan Rachael Jones da test sonucunun eline geç ulaşmasından şikayetçi. Bir taraftan işsiz kalan diğer taraftan da virüs endişesi taşıyan Jones, COVID-19 testinin sonuçlarına iki hafta sonra alabilmiş.
Jones, “Çok hayal kırıklığına uğradım. Elimizdeki kaynaklara ve insan gücüne bakınca, bu işi neden doğru yapamadığımızı anlamıyorum’’ diyor.
Test sırasında uzun bekleyiş
Siyah ve Latin kökenliler başta olmak üzere azınlık gruplarının yoğun yaşadığı yerlerde test kiti, malzeme ve çalışan eksikliği daha fazla.
Örneğin Arizona eyaletinin Phoenix kentinin daha çok Latin kökenliler ve siyahların yaşadığı yoksul bir bölgesinde yüzlerce kişinin test kuyruğunda beklemek zorunda kaldığı belirtiliyor.
Amerika genelinde günlük ortalama test sayısı 640 bine yükselmiş durumda. Associated Press (AP) haber ajansına göre iki hafta önce günlük ortalama test sayısı 518 bindi. Ülkede bir gün içinde tespit edilen yeni vaka sayısıysa 50 binin üzerinde seyrediyor.
''Virüs kontrol altına alınıyor olsa pozitif çıkan test oranının düşmesi gerekir''
Yapılan testlerin pozitif çıkma oranı ülke genelinde yükseliyor. Bu oran virüsün yeniden yayılmaya başladığı Arizona’da yüzde 27, Florida’da yüzde 19 ve Güney Carolina’da yüzde 17.
Test sayıları arttıkça vaka sayılarının da artması beklenen bir şey. Ancak uzmanlar, virüs kontrol altına alınıyor olsa pozitif çıkan test oranının da düşmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Amerika dünyadaki diğer ülkelere kıyasla daha fazla test yapmış olsa da, yapılan test sayısının nüfusa oranı açısından Rusya, İspanya ve Avustralya’nın gerisinde kalıyor.
Sağlık uzmanları, etkili bir takip ve karantina uygulaması olmadığı sürece sadece test yapılmasının salgına karşı bir önlem olmadığına da vurgu yaparken, test sonuçlarının gecikmesinin, enfeksiyon kapmış kişilerin virüsü yayma riskini de arttığının altını çiziyor.
Johns Hopkins Üniversitesi uzmanlarına göre, Tayland, Güney Kore ve Norveç gibi bazı ülkelerde, nüfusa göre test oranı ABD’den düşük olmasına karşın, virüs kontrol altına alınmış durumda.
Üç kentte ücretsiz test merkezi
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı virüs vaka sayısında ve hastaneye kaldırılan hasta sayısında artışın gözlemlendiği üç kentte bu hafta ücretsiz test merkezleri açılacağını açıkladı.
Bu merkezler, Florida’da Jacksonville, Louisiana’da Baton Rouge ve Texas’ta Edinburg kentlerinde açılacak. Sonuçların üç ila beş gün içinde teslim edileceği belirtiliyor.