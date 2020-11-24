ABD’de Corona Vakaları Artarken Tüketici Güven Endeksi Düştü

ABD’de vakalar arttıkça Corona virüsü salgının kontrol altına alınmasına ilişkin iyimserlik azalıyor, tüketici güven endeksi de buna bağlı olarak düşüyor.

Conference Board adlı araştırma kuruluşu tarafından açıklanan Kasım ayı verilerine göre, tüketici güven endeksi 96.1’e düştü. Bu rakam Ekim ayında 101.4’tü.

Tüketici güveni endeksindeki düşüş; tüketicinin gelir, iş hacmi ve istihdam piyasaları koşullarına ilişkin beklentisinin büyük ölçüde azaldığını gösteriyor.

Conference Board kuruluşunun ekonomik göstergeler üst düzey direktörü Lynn Franco yeni verileri, “2021’e girerken, tüketiciler ekonominin ya da iş piyasasının güç kazanacağını öngörmüyor. Ayrıca, Corona virüsü salgınının yeniden hız kazanması belirsizliği ve ekonomik görünüme ilişkin endişeleri daha da arttırıyor” sözleriyle değerlendirdi.

Tüketici harcamaları ABD’deki ekonomik faaliyetin yüzde 70’i

Tüketici güven endeksi, hane halkının harcamaya ne kadar istekli olduğuna ilişkin işaretler verdiği için yakından takip ediliyor. Tüketici harcamaları ABD’deki ekonomik faaliyetin yüzde 70’ini oluşturuyor.