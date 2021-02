ABD'de Corona Vakaları Azalıyor Ama Uzmanlar Temkinli

Amerika’da Corona virüsü aşılamalarında istenen hız henüz ulaşılamamış olsa da Biden yönetiminin 100 günde 100 milyon kişiyi aşılama hedefi iyimserliği sürüyor. Can kaybının 450 bini geçtiği ülkede enfeksiyon vakaları ve hastanede tedavi görenlerin sayısında azalma eğilimi var. Ancak virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması bu olumlu ivmeyi tehdit edebilir. 7 Şubat’taki SuperBowl yani Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı ise, salgına hız kazandırabilecek bir başka endişe kaynağı.

27 milyona yakın vaka, 450 binden fazla can kaybı. Amerika Corona virüsü salgınında dünyada en fazla kaybı veren ülke. Üstelik Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin tahminlerine göre can kaybı Şubat sonunda 530 bini bulabilir. Bu, her dakika bir can kaybı demek.

Yine de Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü’ne göre ülkede salgın verileri bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Ancak virüsün mutasyona uğramış ve daha hızlı yayılan yeni türünün en az 33 eyalette görülmesi endişeleri arttırıyor.