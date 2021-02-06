ABD'de Corona Vakaları Azalıyor Ama Uzmanlar Temkinli

Amerika’da Corona virüsü aşılamalarında istenen hız henüz ulaşılamamış olsa da Biden yönetiminin 100 günde 100 milyon kişiyi aşılama hedefi iyimserliği sürüyor. Can kaybının 450 bini geçtiği ülkede enfeksiyon vakaları ve hastanede tedavi görenlerin sayısında azalma eğilimi var. Ancak virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması bu olumlu ivmeyi tehdit edebilir. 7 Şubat’taki SuperBowl yani Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı ise, salgına hız kazandırabilecek bir başka endişe kaynağı. 27 milyona yakın vaka, 450 binden fazla can kaybı. Amerika Corona virüsü salgınında dünyada en fazla kaybı veren ülke. Üstelik Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin tahminlerine göre can kaybı Şubat sonunda 530 bini bulabilir. Bu, her dakika bir can kaybı demek. Yine de Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü’ne göre ülkede salgın verileri bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Ancak virüsün mutasyona uğramış ve daha hızlı yayılan yeni türünün en az 33 eyalette görülmesi endişeleri arttırıyor.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, “Vakalar ve hastaneye yatırılan hasta sayısında azalma sürüyor. Bu iki veride istikrarlı bir düşüş eğrisi gözlemliyoruz. Can kaybı sayıları artsa da bu artışta bir yavaşlama var” dedi. Ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Rochelle Wallensky, Amerika'nın farklı bölgelerinde Corona virüsünün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının bu olumlu ivmeyi tehdit edebileceğini söyledi. Aynı uyarı ülkenin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanından da geldi. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, mutasyona uğrayan virüslerle ilgili endişesini dile getirdi ancak önlem alınabileceğine dikkat çekti. Fauci, “Eğer genel anlamda çoğalmasına fırsat vermezseniz, virüsler mutasyona uğramaz. Yani virüse, çoğalmasını sağlayacak kalabalık alanı sağlarsanız, mutasyona uğrarlar. Bunu engellemenin en iyi yolu ise evde ve dışarıda kamu sağlığı önlemlerini uygulama ve aşıların en etkin ve hızlı şekilde yapılmasından geçer” diye konuştu.

Biden yönetimi 100 günde 100 milyon kişiyi aşılama hedefine ulaşma konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Salgının en ağır vurduğu eyaletlerden California’da iki şehirde Federal Acil Durum Dairesi’nin de desteği ile iki aşılama merkezi açılıyor. California Valisi Gavin Newsom, “Dağıtımı yapılan aşı sayısını üçe katladık. Bugün Sadece Kuzey değil Güney California’da da Biden yönetimi ile yapılan ilk işbirliğine imza attık” dedi. Federal hükümet başta Teksas olmak üzere başka eyaletlerle de işbirliğiyle çalışmaları hızlandırmak istiyor. Ancak Amerika’da geçen Kasım ayında Şükran Günü tatili ve Aralık’taki Noel tatili sonrası yaşanan vaka ve can kaybı artışının bir benzerinin de gelecek hafta itibarıyla yaşanmasından endişe ediliyor. Bunun nedeni 7 Şubat’ta oynanacak Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı. Yani Super Bowl. Super Bowl, Amerikalılar’ın sadece stadyumda değil ev partilerinde, restoranlarda, barlarda bir araya gelerek izlediği bir maç. Milyonlarca Amerikan futbolu tutkunu, Kansas City Chiefs ve Tampa Bay Buccaneers takımları arasındaki final karşılaşması için ekran başında olacak.