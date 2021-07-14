ABD'de Corona Vakaları Yeniden Yükselişte

ABD'de COVID-19 vakalarının sayısı aylardır düştükten sonra yeniden yükselişe geçti. Son üç haftada yeni vaka sayıları iki kat arttı. Bunun nedeni hızlı yayılan Delta varyantı, kitlesel aşılama oranlarının azalması ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen toplu kutlamalar.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre doğrulanmış vaka sayıları Pazartesi günü 23 bin 600'e yükseldi. Bu sayı, 23 Haziran'da 11 bin 300'dü.

Kuzeydoğudaki Maine ve kuzeydeki Güney Dakota eyaletleri dışındaki tüm eyaletlerde son iki hafta içinde yeni vaka sayılarının arttığı bildirildi.

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi bulaşıcı hastalıklar bölümü eşbaşkanı Dr. Bill Powderly, "4 Temmuz haftasonundan sonra vakalarda artış beklediğimiz bir dönemde olmamız tesadüf değil" dedi.

İlk kez Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının yeni enfeksiyon vakalarının giderek daha büyük bir kısmını oluşturduğu bu dönemde ABD'nin bazı eyaletlerinde aşıya karşı direnç devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ABD'de nüfusun yüzde 55,6'sı en az bir doz aşıyla aşılandı. Son iki haftada en çok vaka artışı görülen eyaletlerin kitlesel aşılanma oranlarının düşük seyrettiği eyaletler olduğu görülüyor. Kitlesel aşılanma oranları Missouri eyaletinde yüzde 45,9, Arkansas'ta yüzde 43, Nevada'da yüzde 50,9, Louisiana'da yüzde 39,2, Utah'da yüzde 49,5.

Ancak son vaka artışlarının bile ABD'nin Ocak ayında günde çeyrek milyon vakayı bulan en yüksek vaka sayılarının kaydedildiği döneme göre düşük olduğu gözleniyor. Kış aylarında günde 3 bin 400'den fazla olan ölüm vakalarıysa ortalama günde 260 olarak kayda geçiyor. Bu durum, aşıların, Corona virüsü enfeksiyonu kapan kişilerde ağır hastalık ve ölümü engellemesinde ne kadar etkili olduğunun göstergesi.

Vaka sayılarının artması üzerine California'da Los Angeles ilçesi ve Missouri'de St. Louis kentinde sağlık yetkilileri, aşı olan kişileri bile yeniden topluluk içinde maske takmaya teşvik etmeye başladı. Chicago'daysa yetkililer, günlük vaka sayılarının yüksek olduğu Missouri ve Arkansas eyaletlerinden gelen aşısız kişilerin ya 10 gün karantinada kalması ya da negatif COVID-19 testi sonucu ibraz etmesi zorunluluğu getirdi.

Kitlesel aşılamada ABD'de en son sırada yer alan Mississippi eyaletinin Sağlık Dairesi, Corona virüsüne ve aşılara ilişkin "dezenformasyondaki artış" nedeniyle resmi Facebook sayfasında COVID-19'la ilgili paylaşımları engellemeye başladı.

Mississippi eyaleti yetkilileri ayrıca 65 yaş ve üzerindeki kişilerle kronik rahatsızlıkları olanlara, son üç haftada hastaneye yatanların sayısının yüzde 150 oranında artması nedeniyle kapalı alanlarda kalabalığa girmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

ABD'de en düşük kitlesel aşılama oranına sahip eyaletlerden Louisiana'nın New Orleans kentinde yetkililer, büyük spor etkinlikleri ve eğlence mekanlarında kalabalıkları önlemek için uygulanan mevcut kuralların süresinin sonbahar aylarına kadar uzatılması olasılığının yüksek olduğunu kaydetti. Bu kurallar arasında maske kullanımı, kalabalık mekanlara girecek olanların aşı kartı ya da negatif test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Eyalet yetkilileri, özellikle aşısız kişiler arasındaki Corona enfeksiyonu vakalarının yükselişte olduğu uyarısı yapıyor.

Ancak aylardır devam eden kısıtlamaların yarattığı bıkkınlık nedeniyle birçok eyaletin bu uygulamaları sürdürmede siyasi irade sergilemesi zor görünüyor.

Michigan eyaletinde Demokrat Partili Vali Gretchen Whitmer pandeminin ilk dönemlerinde kapsamlı kısıtlamalar getirebilmesi için başvurduğu yasanın iptal edilmesine ilişkin baskılarla karşı karşıya.

Güney eyaletlerinden Alabama'nın Cumhuriyetçi Partili Valisi Kay Ivey ise aşılananların oranının düşük, hastaneye yatışlarınsa yüksek seyrettiği eyalette bulaşmayı önleyici uygulamalara geri dönülmesi fikrine karşı çıkıyor.

Kay Ivey, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Alabama AÇIK. Aşılara erişim mümkün ve halkımızı aşı olmaya teşvik ediyorum. Acil durum ve sağlık talimatlarının süresi doldu. Artık ileriye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nebraska eyaletinin Omaha kentindeki Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi bünyesindeki Küresel Sağlık Güvenliği Merkezi Başkanı Dr. James Lawler, maske kullanımı zorunluluğu ve toplulukların kısıtlanmasının vaka sayılarını düşürmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Ancak Dr. Lawler, enfeksiyon vakalarının yüksek olduğu yerlerin "Bu tür önlemlerin hiçbirini almak istemeyen bölgeler" olduğunun da altını çizdi.

Uzman, İngiltere'de şu anda yaşananların ABD'de olacakların bir işareti olduğu uyarısında bulundu.

Dr. Lawler, "Dünyada Delta varyantının egemen olduğu bölgelerden gelen haberler, yoğun bakım servislerinin 30 yaşındaki kişilerle dolu olduğunu gösteriyor. Bu tablo ABD'ye doğru ilerliyor. İnsanların neyle karşılaşacağımıza ilişkin hiçbir fikri yok" dedi.

Başkan Joe Biden ise gençleri aşı olmaya teşvik etmek için ünlülerin desteğine başvuruyor. 18 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Olivia Rodrigo, Çarşamba günü Başkan Biden ve Dr. Anthony Fauci'yle bir araya gelecek.

Biden yönetimi, yaşlı Amerikalılar'ın aşılanması konusunda başarı sağlarken genç yetişkinlerin aşı olmayı önemsemedikleri gözleniyor.

