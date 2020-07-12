ABD'de Corona Vakalarında Rekor Artış Devam Ediyor

Ülkenin en kalabalık eyaleti California’da ise yetkililer Corona virüsünün cezaevlerinde yayılmasını önlemek için 8 bin mahkumu serbest bırakmaya hazırlandığını açıkladı. San Francisco yakınındaki San Quentin Cezaevi’ndeki mahkumların neredeyse yarısının Corona virüsüne yakalandığı belirtildi.

Yerel televizyon kanalı KLBK TV’ye konuşan Abbott aksi takdirde işyerlerinin kapanmasının söz konusu olabileceği uyarısında bulundu ve bunun istediği en son şey olduğunu söyledi.

Salgının merkezlerinden biri haline gelen güneydeki Teksas eyaletinde Vali Greg Abbott, sosyal mesafe ve maske takılması kurallarıyla da eyaletteki vaka sayısının azaltılamaması halinde yeni önlemler alınacağını bildirdi.

Aralarında Alaska, Georgia, Idaho, Iowa, Louisiana, Montana, Ohio, Utah ve Wisconsin’in de bulunduğu dokuz eyalette de bir günde görülen vaka sayısında rekor kırıldı.

Görevlilerin ve ziyaretçilerin maske takması zorunlu kılınırken girişte ateş ölçümü de yapılacağı kaydedildi. Parkta geleneksel olarak düzenlenen geçit törenleri, havai fişek gösterileri ve benzeri kalabalık etkinlikler de iptal edildi.

Ancak aralarında park çalışanlarının da olduğu yaklaşık 19 bin kişi bir dilekçe imzalayarak Disney’den açılışı ertelemesini istedi. 750 park çalışanını temsil eden sendika şirketin açılma kararından duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Haziran ayında Orlando kentinde aralarında Universal Studios ve SeaWorld’un de olduğu başka tematik parklar da kapılarını ziyaretçilere açmıştı.

Florida son aylarda ABD’de salgının en yoğun olduğu merkezlerden biri haline geldi.

Perşembe günü eyalette 120 kişi, Cuma günüyse 92 kişi hayatını kaybetmişti. Yine Cuma günü 11 bin 433 yeni vaka kayıtlara geçti ve yaklaşık 7 bin kişi hastaneye kaldırıldı.

Bill Gates’ten ‘‘aşı herkes için erişilir olmalı’’ mesajı

Microsoft’un kurucularından ve aynı zamanda yardım faaliyetleriyle öne çıkan milyarder Bill Gates Corona virüsü ilaçlarına ve geliştirilecek aşıya en fazla parayı veren ülkenin değil en fazla ihtiyaç duyanın erişebilmesi gerektiği uyarısında bulundu.