ABD'de Corona Vakalarında Rekor Artış Devam Ediyor

ABD’de yeni Corona virüsü vakaları Cuma günü 69 binin üzerine çıkarak rekor kırdı.
Aralarında Alaska, Georgia, Idaho, Iowa, Louisiana, Montana, Ohio, Utah ve Wisconsin’in de bulunduğu dokuz eyalette de bir günde görülen vaka sayısında rekor kırıldı.
Salgının merkezlerinden biri haline gelen güneydeki Teksas eyaletinde Vali Greg Abbott, sosyal mesafe ve maske takılması kurallarıyla da eyaletteki vaka sayısının azaltılamaması halinde yeni önlemler alınacağını bildirdi.
Yerel televizyon kanalı KLBK TV’ye konuşan Abbott aksi takdirde işyerlerinin kapanmasının söz konusu olabileceği uyarısında bulundu ve bunun istediği en son şey olduğunu söyledi.
Ülkenin en kalabalık eyaleti California’da ise yetkililer Corona virüsünün cezaevlerinde yayılmasını önlemek için 8 bin mahkumu serbest bırakmaya hazırlandığını açıkladı. San Francisco yakınındaki San Quentin Cezaevi’ndeki mahkumların neredeyse yarısının Corona virüsüne yakalandığı belirtildi.
Walt Disney ise Florida eyaletinin Orlando kentindeki tematik parkı Cumartesi günü kısıtlı sayıda ziyaretçiye kapılarını açtı.
Görevlilerin ve ziyaretçilerin maske takması zorunlu kılınırken girişte ateş ölçümü de yapılacağı kaydedildi. Parkta geleneksel olarak düzenlenen geçit törenleri, havai fişek gösterileri ve benzeri kalabalık etkinlikler de iptal edildi.
Ancak aralarında park çalışanlarının da olduğu yaklaşık 19 bin kişi bir dilekçe imzalayarak Disney’den açılışı ertelemesini istedi. 750 park çalışanını temsil eden sendika şirketin açılma kararından duyduğu kaygıyı dile getirdi.
Haziran ayında Orlando kentinde aralarında Universal Studios ve SeaWorld’un de olduğu başka tematik parklar da kapılarını ziyaretçilere açmıştı.
Florida son aylarda ABD’de salgının en yoğun olduğu merkezlerden biri haline geldi.
Perşembe günü eyalette 120 kişi, Cuma günüyse 92 kişi hayatını kaybetmişti. Yine Cuma günü 11 bin 433 yeni vaka kayıtlara geçti ve yaklaşık 7 bin kişi hastaneye kaldırıldı.
Bill Gates’ten ‘‘aşı herkes için erişilir olmalı’’ mesajı
Microsoft’un kurucularından ve aynı zamanda yardım faaliyetleriyle öne çıkan milyarder Bill Gates Corona virüsü ilaçlarına ve geliştirilecek aşıya en fazla parayı veren ülkenin değil en fazla ihtiyaç duyanın erişebilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Gates ilaç ve aşı satışının piyasa kurallarının akışına bırakılması halinde salgının çok daha uzun süreceği uyarısında bulundu.
Gates Uluslararası Aids Topluluğu’nun düzenlediği çevrimçi Corona virüsü konferansında yayınlanan videosunda, ‘‘liderlerin dağıtımın piyasa odaklı etkenler ile değil eşitlik temelli yapılması kararını vermesine ihtiyacımız var’’ dedi.
ABD ve Avrupa’da hükümetler şimdiden olası bir aşının, araştırma, deney ve üretim çalışmalarına milyarlarca dolar yatırıyor. Zengin ülkelerin umut vaat eden aşı ve ilaçları toplayıp gelişmekte olan ülkelerin bunlara erişimini zorlaştırmasından endişe ediliyor.
Çin firması CanSino aşı deneylerinin üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor
Çinli aşı üreticisi CanSino Biologics firması Rusya, Brezilya, Şili ve Suudi Arabistan’la aşı deneylerinde üçüncü aşamaya geçmek için görüşmeler yürütüyor.
Çin’in Corona virüsü salgınını kontrol altına almakta başarılı olması ve böylece vaka sayılarının azalması geniş kapsamlı aşı çalışmaları için ideal ortamı da kaybetmesine neden oluyor. Şu ana kadar az sayıda ülke Çinli CanSino firmasıyla aşı deneylerinde işbirliği yapma konusunda uzlaşıya vardı.
CanSino CEO’su Qiu Dongxu, üçüncü aşama deneylerin çok kısa süre içinde başlayacağını ve deneylere 40 bin deneğin katılacağını bildirdi.