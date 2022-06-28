ABD’de Corona Vakalarının Yarısı Omicron Alt Varyantları

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 25 Haziran itibarıyla Omicron'un hızlı yayılan BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının toplamının, ABD’deki Corona virüsü vakalarının yaklaşık yüzde 52'sini oluşturduğunu açıkladı.

İki alt varyant, 18 Haziran haftasında Amerika’daki vakaların üçte birinden daha fazlasını oluşturuyordu.

Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) izleme listesine eklenen bu iki alt varyant, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından da endişe verici değişkenler olarak tanımlandı.

Pfizer, Moderna ve Novavax firmaları dahil çeşitli aşı üreticileri, COVID aşılarının Omicron varyantı ile mücadele etmek için güncellenen sürümlerini test ediyor.

Pfizer ve Moderna, yeni aşılarının korumasının, BA.1'e karşı olduğu kadar güçlü olmasa da, alt varyantlara karşı da işe yaradığını açıkladı.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi’ne (FDA) kurum dışından hizmet veren uzmanlar, gelecekteki varyantlarla mücadele etmek için COVID-19 aşılarının tasarımını değiştirip değiştirmemeyi tartışmak üzere bugün toplanıyor.

CDC tahminlerine göre, BA.4 alt varyantı, 25 Haziran haftası itibarıyla ABD’deki vakaların yüzde 15,7'sini oluştururken, BA.5 alt varyantı vakaların yüzde 36,6'sını oluşturuyor.

ABD’deki COVID-19 vakalarının yedi günlük ortalaması, bir hafta öncesine göre yüzde 2,9 artarak 25 Haziran itibarıyla 101 bin 378 oldu.

