HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de Corona Vakalarının Yarısı Omicron Alt Varyantları

ABD’de Corona Vakalarının Yarısı Omicron Alt Varyantları

28.06.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 25 Haziran itibarıyla Omicron'un hızlı yayılan BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının toplamının, ABD’deki Corona virüsü vakalarının yaklaşık yüzde 52'sini oluşturduğunu açıkladı

ABD’de Corona Vakalarının Yarısı Omicron Alt Varyantları

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 25 Haziran itibarıyla Omicron'un hızlı yayılan BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının toplamının, ABD’deki Corona virüsü vakalarının yaklaşık yüzde 52'sini oluşturduğunu açıkladı.

İki alt varyant, 18 Haziran haftasında Amerika’daki vakaların üçte birinden daha fazlasını oluşturuyordu.

Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) izleme listesine eklenen bu iki alt varyant, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından da endişe verici değişkenler olarak tanımlandı.

Pfizer, Moderna ve Novavax firmaları dahil çeşitli aşı üreticileri, COVID aşılarının Omicron varyantı ile mücadele etmek için güncellenen sürümlerini test ediyor.

Pfizer ve Moderna, yeni aşılarının korumasının, BA.1'e karşı olduğu kadar güçlü olmasa da, alt varyantlara karşı da işe yaradığını açıkladı.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi’ne (FDA) kurum dışından hizmet veren uzmanlar, gelecekteki varyantlarla mücadele etmek için COVID-19 aşılarının tasarımını değiştirip değiştirmemeyi tartışmak üzere bugün toplanıyor.

CDC tahminlerine göre, BA.4 alt varyantı, 25 Haziran haftası itibarıyla ABD’deki vakaların yüzde 15,7'sini oluştururken, BA.5 alt varyantı vakaların yüzde 36,6'sını oluşturuyor.

ABD’deki COVID-19 vakalarının yedi günlük ortalaması, bir hafta öncesine göre yüzde 2,9 artarak 25 Haziran itibarıyla 101 bin 378 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Trump Kalabalıkla Birlikte Kongre'ye Gitmek İstedi”“Trump Kalabalıkla Birlikte Kongre'ye Gitmek İstedi”
Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...
Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurduRusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...

Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...

İlginizi Çekebilir

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.