ABD’de Corona Vakası Sayısı 20 Milyonu Geçti

Amerika’da Colorado, California ve Florida eyaletlerinde Corona virüsünün mutasyona uğramış yeni türü tespit edilirken, ülkede virüse yakalananların sayısı 20 milyonu aştı.

Ülkede salgında yeni dalga Kasım ayından bu yana devam ediyor. Pandeminin ilanından bu yana ülke genelinde Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 345 binin üzerine çıkmış durumda. Bu, her 950 Amerikalı’dan birinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşının ardından Moderna aşısına da Aralık ayında onay veren Amerikalı yetkililer başta sağlık çalışanları olmak üzere risk grubunda olanların aşılama sürecinde hızlı bir şekilde başladı.

Reuters haber ajansının analizine göre, Amerika’da ilk 5 milyon vakaya 200 günde ulaşıldı. Ancak yılın ikinci yarısında vaka sayısı 93 gün içinde 5 milyondan 10 milyona yükseldi. Bu sayının 15 milyona çıkması 31 günde, 20 milyona çıkması ise sadece 25 günde gerçekleşti. Ülkede 1 Ocak itibariyle Corona virüsü vakalarının sayısı 20 milyonu geçti. Johns Hopkins Üniversitesi'nin en güncel verileri de ülkedeki vaka sayısını 20 milyon 157 bin 108 olarak gösteriyor