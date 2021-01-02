HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Corona Vakası Sayısı 20 Milyonu Geçti

ABD’de Corona Vakası Sayısı 20 Milyonu Geçti

02.01.2021 20:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’de Corona Vakası Sayısı 20 Milyonu Geçti

Colorado, California ve Florida eyaletlerinde Corona virüsünün mutasyona uğramış yeni türü tespit edilirken, ülkede virüse yakalananların sayısı 20 milyonu aştı, can kaybı da 350 bine yaklaştı

Amerika’da Colorado, California ve Florida eyaletlerinde Corona virüsünün mutasyona uğramış yeni türü tespit edilirken, ülkede virüse yakalananların sayısı 20 milyonu aştı.

Ülkede salgında yeni dalga Kasım ayından bu yana devam ediyor. Pandeminin ilanından bu yana ülke genelinde Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 345 binin üzerine çıkmış durumda. Bu, her 950 Amerikalı’dan birinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşının ardından Moderna aşısına da Aralık ayında onay veren Amerikalı yetkililer başta sağlık çalışanları olmak üzere risk grubunda olanların aşılama sürecinde hızlı bir şekilde başladı.

Reuters haber ajansının analizine göre, Amerika’da ilk 5 milyon vakaya 200 günde ulaşıldı. Ancak yılın ikinci yarısında vaka sayısı 93 gün içinde 5 milyondan 10 milyona yükseldi. Bu sayının 15 milyona çıkması 31 günde, 20 milyona çıkması ise sadece 25 günde gerçekleşti. Ülkede 1 Ocak itibariyle Corona virüsü vakalarının sayısı 20 milyonu geçti. Johns Hopkins Üniversitesi'nin en güncel verileri de ülkedeki vaka sayısını 20 milyon 157 bin 108 olarak gösteriyor

2 milyon 280 bin vakayla California salgından en fazla etkilenen ABD eyaleti konumunda. California’yı 1 milyon 760 bin vakayla Teksas, 1 milyon 320 bin vakayla da Florida takip ediyor.

Son dönemlerde ülke genelinde günlük tespit edilen vaka sayısı ortalaması 186 bin. Aralık ayının ortalarında bu ortalama 218 bine kadar ulaşmıştı.

Hastanelerde Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören 125 bin Amerikalı var. Geçen ay hastaneye yatırılanların oranı yüzde 25 arttı.

Başkan Donald Trump’ın devreye soktuğu Işık Hızı Ötesi Operasyonu kapsamında bu yılın sonu itibariyle 20 milyon kişinin aşılanmış olması hedefleniyordu. Ancak şu ana kadar aşı olanların sayısı yaklaşık 3 milyon.

Bulaşıcı hastalıklar alanında ülkedeki en kıdemli uzman ve yetkili Dr. Anthony Fauci yeterli sayıda Amerikalı’nın aşılanma işleminin tamamlanmasının bu yılın sonbahar aylarına kadar mümkün olacağını söyledi.

Diğer taraftan, yetkililer 1 Mart’a kadar 100 milyon Amerikalı’nın aşı olmasını hedefliyor.

Öte yandan, dünya genelinde de Corona virüsüne yakalananların sayısı 84 milyonu geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
İngiltere'den kritik koronavirüs aşısı kararıİngiltere'den kritik koronavirüs aşısı kararı
Yılbaşı yasağında kargolar çalışıyor mu?Yılbaşı yasağında kargolar çalışıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Kan donduran olay! Genç çifti öldürüp gömmüşler

Kan donduran olay! Genç çifti öldürüp gömmüşler

Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü

Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü

Ebola salgınını keşfeden profesörden kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı

2020 onlara yaradı! Servetlerine servet kattılar

İngiltere'de farklı Kovid-19 aşıları karıştırılarak kullanılabilecek

İngiltere'den kritik koronavirüs aşısı kararı

İran'dan Trump'a 'İsrailli provokatör ajanlar saldırı planlıyor' uyarısı

İran'dan Trump'a uyarı: Tuzağa karşı dikkatli ol

Biden göçmenlik politikasında neleri değiştirecek?

Biden göçmenlik politikasında neleri değiştirecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.