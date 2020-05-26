ABD’de Corona Virüsü Algısı Parti Çizgisine Göre Nasıl Değişiyor?

ABD’de Corona virüsü salgınıyla ilgili algıda rol oynayan etkenler arasında siyasi yönelim ve haber takibi alışkanlıkları yer alıyor. Knight Vakfı ve Gallup araştırma şirketinin düzenlediği iki anketin sonuçlarına göre, Demokratlar’ın yüzde 87’si Corona virüsünün mevsimsel gribe kıyasla daha ölümcül olduğunu düşünürken, Cumhuriyetçiler arasında bu oran yüzde 40’a düşüyor. ABD’de medyanın kamuoyunun bilgilendirilmesi konusundaki rolü üzerine araştırmalar yapan Knight Vakfı, “Güven, Medya ve Demokrasi Girişimi” adlı projesi kapsamında, Gallup şirketiyle ortak iki anket yaptı. ABD’de Corona virüsüne ilişkin algının siyasi eğilimlere ve takip edilen haber kaynaklarına göre nasıl değiştiğini belirlemek üzere katılımcılara 17-29 Mart ve 14-20 Nisan arasında sorular yöneltildi. Ankete göre, Amerikalılar genel olarak Corona virüsüyle ilgili veriler ve olgular konusunda bilgili. Örneğin, ankete katılan Amerikalılar’ın yüzde 88’i virüsün damlacıkların düştüğü yüzeylerden bulaşabildiğini ve bu damlacıkların birkaç saat ya da birkaç güne kadar bulaşma potansiyeli taşıdığının bilincinde.

Corona virüsünün nasıl yayıldığına ilişkin bilinçlilik düzeyi konusunda, Demokratlar (yüzde 88), Cumhuriyetçiler (yüzde 87) ve Bağımsızlar (yüzde 87) arasında fark, ankete göre neredeyse hiç yok. Benzer sonuca neden olarak, virüse ilişkin bu bilgilerin, tartışmalı siyasi söylemin dışında kalması gösteriliyor. “Temel olgularda mutabakat, bilgiye siyaset bulaştığında bozuluyor” Ancak anket verilerine göre, virüsle ilgili temel olgularda mutabakat, bilimsel verilere siyaset bulaştığı zaman bozuluyor. Bu açıdan ankette öne çıkan unsurlardan biri, Corona virüsünün ne kadar öldürücü olduğuyla ilgili yanlış algıda katılımcıların siyasi yönelimine göre gözlemlenen fark. Ankete göre, virüsün mevsimsel gripten daha öldürücü olduğunun bilincinde olan Amerikalılar’ın oranı Mart ayı sonunda yüzde 60 iken, bu oran Nisan ayı ortasında yüzde 67’ye yükseldi. Ancak farkındalık konusunda gözlemlenen bu artışın Cumhuriyetçiler arasında geçerli olmadığı görüldü. Mart’ta yapılan ankette Cumhuriyetçiler’in yüzde 42’si virüsün mevsimsel gripten daha öldürücü olduğunı kabul ederken, Nisan anketinde bu oran yüzde 40’a düştü.

“Haber alışkanlıkları virüsle ilgili algıyı etkiliyor” Ankete göre siyasi parti eğilimi ve siyasi ideoloji dışında, haber alışkanlıkları da Amerikalılar’ın virüsün ne kadar öldürücü olduğuyla ilgili algısını etkileyen önemli faktörlerden. Örneğin daha çok muhafazakar medyayı takip eden ılımlı bir bağımsızın Mart ayı ortası ve Nisan ayı ortası arasındaki dönemde bu soruyu yanlış cevaplama olasılığının 4 puan arttığı varsayılıyor. Farklı haber kaynaklarını yani hem liberal hem de muhafazakar kaynakları takip eden ılımlı bir bağımsızın bu soruyu yanlış cevaplama olasılığı 7 puan; liberal haber kaynaklarını takip eden ılımlı bağımsızın yanlış cevaplama olasılığı ise 19 puan azalıyor. Ankete göre bu durumu iki şekilde açıklamak mümkün. İlk olasılık, Cumhuriyetçi bir başkan görevdeyken ülke koşullarını daha olumlu görme eğiliminde olan Cumhuriyetçiler’in, sorunun doğru yanıtını bilseler bile, Trump yönetimine desteklerini göstermek amacıyla yanlış cevap veriyor olması. Bir diğer olasılık ise, bir kere yerleştikten sonra yanlış bilginin çürütülmesinin zor olması.

“Particilik ve siyaset kamu sağlığını ilgilendiren bir konuda bile güçlü” Ankette elde edilen sonuçlara bakılarak bu iki olasılığın hangisinin etkili olduğunun ayrımı yapılamıyor. Ancak sonuçlarla ilgili değerlendirmede, iki olasılıktan birisinin bu sonuçları etkilediği olasılığının "partizanlığın ve siyasetin kamu sağlığını ilgilendiren bir konuda bile güçlü olduğunu gösterdiği” ifade ediliyor. “Siyasi yönelim resmi can kaybına ilişkin soru işaretlerinde de etkili” ABD’de Corona virüsü testlerinin yetersiz yapıldığıyla ilgili kaygılar ve yerel yönetimlerin farklı raporlama prosedürleri benimsemiş olmaları, açıklanan resmi can kaybı sayısının doğru olup olmadığı sorularını da beraberinde getirdi. Ankete katılanların yüzde 48’i, bu sayıların gerçeği yansıtmadığını ve can kaybının aslında daha yüksek olduğunu; yüzde 26’sı sayının abartıldığını, yüzde 25’i de açıklanan verinin doğru olduğunu düşünüyor. Ankete göre, Cumhuriyetçiler’in açıklanan resmi can kaybının abartı olduğunu söyleme olasılığı Demokratlar’a kıyasla 10 kat daha fazla. Bu oran Demokratlar’da yüzde 5, Cumhuriyetçiler’de ise yüzde 50.