ABD'de Corona Virüsü Aşısı Olan Kişi Sayısı 1 Milyonu Geçti

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC’nin açıklamasına göre, ülkede Corona virüsü aşısının ilk dozunu olanların sayısı bir milyon kişiyi geçti. Ülkede ilk aşamada sağlık çalışanları, bakımevlerinde kalan yaşlılar ve üst düzey hükümet yetkilileri aşılanıyor.

Şu ana kadar Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ‘nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer de ilk doz aşılarını oldu. Pence ve Biden, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı olurken Dr. Fauci, Moderna’nın aşısını oldu.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar, siyasilerin ön saflarda aşılanmasına tepki gösterdi. Omar yaptığı açıklamada “Bizler sağlık çalışanları ve öğretmenler gibi hergün fedakarlık yapan insanlardan daha önemli değiliz. Bu yüzden ben aşı olmayacağım”dedi.

Öte yandan Trump yönetimi, Pfizer şirketiyle 2 milyar dolarlık yeni bir anlaşma daha imzalayarak 100 milyon doz daha aşı siparişi verildiğini açıkladı. Bu yeni siparişin de Temmuz ayına kadar teslim alınacağı belirtildi.

New York şehri de aşılamanın süratle devam ettiği şehirlerden biri. Şehrin acil durum müdahalelerinde ön saflarda bulunan itfaiye birimi çalışanları da ilk doz aşılarını yaptırdı. Yaklaşık 6 bin çalışan aşılandı. Acil sağlık hizmetleri sunan ambulans çalışanlarından da 400 kadarı Moderna aşısının ilk dozunu yaptırdı.

