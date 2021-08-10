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ABD’de Corona Virüsü Salgınında Korkutan Artış

10.08.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Corona virüsü vakaları ve hastaneye yatışlar, düşük aşılama oranlarıyla boğuşan ülkenin çeşitli bölgelerinde Delta varyantının hızla yayılmasıyla altı ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD’de Corona Virüsü Salgınında Korkutan Artış

ABD’de Corona virüsü vakaları ve hastaneye yatışlar, düşük aşılama oranlarıyla boğuşan ülkenin çeşitli bölgelerinde Delta varyantının hızla yayılmasıyla altı ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Reuters haber ajansının kamu sağlığı verilerine dayanarak yaptığı sayıma göre ülke çapında Corona virüsü vakaları geçen hafta yüzde 35 artarak arka arkaya üç gün boyunca ortalama 100 bin seviyesine ulaştı. Louisiana, Florida ve Arkansas, nüfus bazında geçen hafta en fazla yeni vaka bildiren eyaletler oldu.

ABD’de geçen hafta hastaneye yatışlar yüzde 40, can kayıpları yüzde 18 arttı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilere göre Florida, Pazar günü 28 bin 317 vaka ile yeni bir günlük rekor kırdı.

Reuters analizine göre, Florida'daki hastaneye yatışlar sekiz gün üst üste rekor seviyelerde. Bazı okul bölgeleri öğrenciler için maske gerekip-gerekmediğini tartışırken, Florida’da çoğu öğrenci bu hafta sınıflara geri dönüyor.

Pazar günü ülkenin en büyük ikinci öğretmenler sendikası başkanı, aşılanmak için çok genç olan öğrencileri korumak amacıyla Amerikalı öğretmenler için zorunlu aşıları desteklediklerini açıklamıştı.

Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı ülke genelinde artıyor. Sağlık uzmanlarına göre bunun nedeni, Delta varyantının çocukları enfekte etme olasılığının orijinal Alfa türünden daha yüksek olması.

Virüs, kısa bir yaz durgunluğundan sonra Amerikalıların hayatlarını bir kez daha alt üst ederken, hala isteksiz olanları aşılama yönündeki baskı yeni bir ivme kazandı.

CDC danışma kurulu takviye aşılamayı görüşecek

Öte yandan CDC danışma kurulu, Corona virüsü aşılarının takviye dozlarına ilişkin hususları tartışmak üzere Cuma günü toplanıyor.

CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Kurulu'nun toplantısında, bağışıklığı baskılanmış bireylere takviye dozlarla ilgili gelişmeler de tartışılacak.

Geçen ay Anthony Fauci, bağışıklığı zayıf olan Amerikalılar’ın güçlendirici bir üçüncü doza ihtiyaç duyabileceğini söylemişti.

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