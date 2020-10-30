ABD’de Corona Virüsü Salgınında Rekor Artışlar

ABD’de Corona virüsü vakalarında rekor artış, hastanelerin hizmet kapasite zorlamaya başladı. Ülkede günlük can kaybı 1000’i buldu.
Reuters haber ajansı verilerine göre ABD’de vaka sayısı 9 milyonu aştı. Bu rakam ülke nüfusunun neredeyse üçte biri anlamına geliyor. Can kaybı da 229 bini aşmış durumda. Bazı kaynaklar, ölü sayısının 233 binin de üzerinde olduğunu bildiriyor.
Ülkede günlük vaka sayısında da rekor kırıldı ve Perşembe günü 91 bin 248 vaka kayada geçti. 17 eyalette, salgının başlamasından bu yana hastanelerdeki hasta sayısında da rekor artış var.
Corona virüsü nedeniyle Perşembe günü 1.000’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu sayı Ekim ayında tek bir günde üçüncü kez aşılmış oldu. Ekim ayında hastaneye kaldırılan kişi sayısı da yüzde 50 artarak 46 bine çıktı.
En çok etkilenen yerler arasında, başkanlık seçimi sürecinde çekişmeli eyaletler olarak bilinen, Başkan Trump ile rakibi Joe Biden’ın da kampanyaları için ziyaret ettiği Michigan, Kuzey Carolina, Ohio, Pennsylvania ve Wisconsin var.
Artış, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında virüsün yıkıcı ilk dalgasının en kötü görüntülerinden bazılarını canlandırdı; ventilatöre bağlı hastalar, hastanede izolasyonda tek başına ölüyor ve tıbbi personel fiziksel ve zihinsel olarak tükenmiş durumda.
Utah Valisi Gary Herbert, Twitter'da başka eyaletlerdeki yetkilileri ve halk sağlığı uzmanlarıyla benzer şekilde, "Hastanelerimiz Utah'ın enfeksiyon oranına ayak uyduramıyor. Karşılaştığımız korkunç durumu bilmek hakkınız" mesajını paylaştı.
Utah, bu ay ölümlerde rekor artış bildiren 14 eyalet; vaka sayılarında da rekor artış bildiren 30 eyalet arasında yer aldı.
Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Trump yönetiminin salgın idaresini, "Amerikan tarihindeki en kötü liderlik başarısızlıkları arasında" şeklinde kınayan bir rapor yayınladı. Raporda bu başarısızlığın en az 6 milyon Amerikalı’yı yoksulluğa sürükledi ve milyonlarca kişiyi de işsiz bıraktığı kaydedildi.
Temsilciler Meclisi Corona Krizi Alt Komisyonu’nun Demokrat kadrosunca hazırlanan 71 sayfalık ara raporunda, "Virüs küresel bir beladır, ancak ABD’de diğer tüm ülkelerden daha fazla insanı öldüren bir Amerikan fiyaskosu olmuştur" denildi.
Raporda, Nisan ayına oluşturulan komisyonun ilk altı ayında Demokratlar liderliğindeki düzinelerce soruşturmaya dayanarak araştırmacılar, Trump yönetim yetkililerinin başkanın siyasi çıkarlarını ilerletmek için üst düzey bilimadamlarını reddettiği veya kenara attığı 60'tan fazla örnek belirlediklerini açıkladı.
Alt komisyon, küçük işletmelerin ayakta kalmasına yardımcı olmak için kabul edilen programlarda 4 milyar doların üzerinde potansiyel dolandırıcılık ortaya çıkardı ve yönetimi, siyasi bağlantıları olan veya deneyimi olmayan şirketlere kritik tedarikler için finansman yönlendirmekle suçladı.
Raporda, "Yönetimin bu ekonomik krize verdiği yanıt, birçok dezavantajlı topluluğu ve zor durumdaki küçük işletmeleri geride bırakıp, daha büyük şirketlere ve zengin Amerikalılara fayda sağladı" denildi.