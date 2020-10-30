HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Corona Virüsü Salgınında Rekor Artışlar

ABD’de Corona Virüsü Salgınında Rekor Artışlar

30.10.2020 23:32 | Son Güncelleme

ABD’de Corona virüsü vakalarında rekor artış, hastanelerin hizmet kapasite zorlamaya başladı. Ülkede günlük can kaybı 1000’i buldu

ABD’de Corona Virüsü Salgınında Rekor Artışlar

ABD’de Corona virüsü vakalarında rekor artış, hastanelerin hizmet kapasite zorlamaya başladı. Ülkede günlük can kaybı 1000’i buldu.

Reuters haber ajansı verilerine göre ABD’de vaka sayısı 9 milyonu aştı. Bu rakam ülke nüfusunun neredeyse üçte biri anlamına geliyor. Can kaybı da 229 bini aşmış durumda. Bazı kaynaklar, ölü sayısının 233 binin de üzerinde olduğunu bildiriyor.

Ülkede günlük vaka sayısında da rekor kırıldı ve Perşembe günü 91 bin 248 vaka kayada geçti. 17 eyalette, salgının başlamasından bu yana hastanelerdeki hasta sayısında da rekor artış var.

Corona virüsü nedeniyle Perşembe günü 1.000’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu sayı Ekim ayında tek bir günde üçüncü kez aşılmış oldu. Ekim ayında hastaneye kaldırılan kişi sayısı da yüzde 50 artarak 46 bine çıktı.

En çok etkilenen yerler arasında, başkanlık seçimi sürecinde çekişmeli eyaletler olarak bilinen, Başkan Trump ile rakibi Joe Biden’ın da kampanyaları için ziyaret ettiği Michigan, Kuzey Carolina, Ohio, Pennsylvania ve Wisconsin var.

Artış, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında virüsün yıkıcı ilk dalgasının en kötü görüntülerinden bazılarını canlandırdı; ventilatöre bağlı hastalar, hastanede izolasyonda tek başına ölüyor ve tıbbi personel fiziksel ve zihinsel olarak tükenmiş durumda.

Utah Valisi Gary Herbert, Twitter'da başka eyaletlerdeki yetkilileri ve halk sağlığı uzmanlarıyla benzer şekilde, "Hastanelerimiz Utah'ın enfeksiyon oranına ayak uyduramıyor. Karşılaştığımız korkunç durumu bilmek hakkınız" mesajını paylaştı.

Utah, bu ay ölümlerde rekor artış bildiren 14 eyalet; vaka sayılarında da rekor artış bildiren 30 eyalet arasında yer aldı.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Trump yönetiminin salgın idaresini, "Amerikan tarihindeki en kötü liderlik başarısızlıkları arasında" şeklinde kınayan bir rapor yayınladı. Raporda bu başarısızlığın en az 6 milyon Amerikalı’yı yoksulluğa sürükledi ve milyonlarca kişiyi de işsiz bıraktığı kaydedildi.

Temsilciler Meclisi Corona Krizi Alt Komisyonu’nun Demokrat kadrosunca hazırlanan 71 sayfalık ara raporunda, "Virüs küresel bir beladır, ancak ABD’de diğer tüm ülkelerden daha fazla insanı öldüren bir Amerikan fiyaskosu olmuştur" denildi.

Raporda, Nisan ayına oluşturulan komisyonun ilk altı ayında Demokratlar liderliğindeki düzinelerce soruşturmaya dayanarak araştırmacılar, Trump yönetim yetkililerinin başkanın siyasi çıkarlarını ilerletmek için üst düzey bilimadamlarını reddettiği veya kenara attığı 60'tan fazla örnek belirlediklerini açıkladı.

Alt komisyon, küçük işletmelerin ayakta kalmasına yardımcı olmak için kabul edilen programlarda 4 milyar doların üzerinde potansiyel dolandırıcılık ortaya çıkardı ve yönetimi, siyasi bağlantıları olan veya deneyimi olmayan şirketlere kritik tedarikler için finansman yönlendirmekle suçladı.

Raporda, "Yönetimin bu ekonomik krize verdiği yanıt, birçok dezavantajlı topluluğu ve zor durumdaki küçük işletmeleri geride bırakıp, daha büyük şirketlere ve zengin Amerikalılara fayda sağladı" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Almanya: Deprem bizi kalbimizden vurduAlmanya: Deprem bizi kalbimizden vurdu
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İzmir'deki deprem sonrası kritik doğalgaz, elektrik uyarısı
İzmir'deki deprem sonrası kritik doğalgaz, elektrik uyarısı
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama
Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Diğer Haberler
İran’dan ABD’ye 'Karayip Korsanları' suçlaması
İran’dan ABD’ye 'Karayip Korsanları' suçlaması
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa kararından vazgeçti
İstifa edeceğini duyurmuştu! Libya Başbakanı'ndan flaş karar
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Deprem bizi kalbimizden vurdu
Almanya: Deprem bizi kalbimizden vurdu
İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı! '6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz'
İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı!
Putin'den İzmir'deki deprem için Erdoğan'a taziye mesajı
Putin'den İzmir'deki deprem için taziye mesajı
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.