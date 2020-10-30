ABD’de Corona Virüsü Salgınında Rekor Artışlar

ABD’de Corona virüsü vakalarında rekor artış, hastanelerin hizmet kapasite zorlamaya başladı. Ülkede günlük can kaybı 1000’i buldu.

Reuters haber ajansı verilerine göre ABD’de vaka sayısı 9 milyonu aştı. Bu rakam ülke nüfusunun neredeyse üçte biri anlamına geliyor. Can kaybı da 229 bini aşmış durumda. Bazı kaynaklar, ölü sayısının 233 binin de üzerinde olduğunu bildiriyor.

Ülkede günlük vaka sayısında da rekor kırıldı ve Perşembe günü 91 bin 248 vaka kayada geçti. 17 eyalette, salgının başlamasından bu yana hastanelerdeki hasta sayısında da rekor artış var.

Corona virüsü nedeniyle Perşembe günü 1.000’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu sayı Ekim ayında tek bir günde üçüncü kez aşılmış oldu. Ekim ayında hastaneye kaldırılan kişi sayısı da yüzde 50 artarak 46 bine çıktı.

En çok etkilenen yerler arasında, başkanlık seçimi sürecinde çekişmeli eyaletler olarak bilinen, Başkan Trump ile rakibi Joe Biden’ın da kampanyaları için ziyaret ettiği Michigan, Kuzey Carolina, Ohio, Pennsylvania ve Wisconsin var.