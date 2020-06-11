ABD'de Corona Virüsü Salgınında Vaka Sayısı 2 Milyonu Geçti

Amerika’da Corona virüsü salgınına yakalanan kişi sayısı, 2 milyonunun üzerinde çıktı. Son açıklanan verilerle birlikte ülkede bugüne dek enfekte olan kişi sayısı 2 milyon 66 bin kişiyi geçti.

Amerika, 2 milyonu aşan vaka sayısıyla dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke durumunda. Aynı zamanda bugüne dek 23 milyona yakın test yaparak yine dünyada en çok Corona virüsü testi yapan ülke oldu.

5 Haziran günü ülkede 545 bin 690 Corona virüsü testi yapıldığı açıklandı. Bu bir günde yapılan en yüksek test sayısı olarak da kayda geçti.

Salgının başlangıcından bu yana Amerika’da 115 bin 137 kişi de hayatını kaybetti.

Son günlerde ülkede vaka sayılarında yeniden artış gözlenmeye başladı. Uzmanlar bunun polisin siyah Amerikalılara karşı davranışlarını protesto gösterileri nedeniyle kalabalık grupların biraraya gelmiş olmasına bağlıyor.

Yaklaşık iki haftadır devam eden sokak gösterileri nedeniyle önümüzdeki günlerde vaka sayılarında daha da yüksek artışlar görülmesinin beklendiği ifade ediliyor.