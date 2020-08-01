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ABD’de Corona Virüsü Testi Pozitif Çıkan Köpek Öldü

01.08.2020 00:00 | Son Güncelleme

ABD’de Corona virüsü testi pozitif çıkan ilk köpek yaşamını yitirdi

ABD’de Corona Virüsü Testi Pozitif Çıkan Köpek Öldü

ABD’de Corona virüsü testi pozitif çıkan ilk köpek yaşamını yitirdi.

New York kentinin Staten Island bölgesinde yaşayan 7 yaşındaki 65 kilo ağırlığında Alman kurdu cinsi “Buddy” adlı köpeğin sahipleri Alisson ve Robert Mohaney, Buddy’nin kan kusması üzerine 11 Temmuz'da uyutularak öldüğünü açıkladı.

Mahoney çifti, köpeklerinin önceden çok sağlıklı olduğunu ancak salgın hastalığın New York’ta zirveye çıktığı Nisan ayı ortalarında hastalandığını belirtti.

Mahoney çifti köpeklerini çok sayıda veterinere götürdüklerini ancak hiçbirinin bir teşhis koyamadığı belirtti. National Geographic dergisine konuşan Alisson ve Robert Mohaney çifti, aynı zaman diliminde ikisinin de Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını kaydetti.

Mayıs ayı boyunca köpeklerini çok sayıda veterinere götürüp bir sonuç alamayınca köpeğin kendilerinden Corona virüsü kaptığı endişesine kapıldan Mahoney çifti, Buddy'ye 1 Haziran'da yapılan Corona virüsü testinin pozitif çıktığını söyledi.

ABD Sağlık Bakanlığı, Buddy’nin ülkede Corona virüsüne yakalanan ilk köpek olduğunu açıkladı.

Yapılan kan testinde Buddy'de kanser tespit edildi. Buddy'nin ölümünde Corona virüsünün royl oynayıp oynamadığı net değil ancak uzmanlar virüsün kanseri tetiklemiş olabileceğini öne sürdü.

ABD’de Buddy’den sonra toplam 25 kedi ve köpeğin Corona virüsü testi pozitif çıktı.

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