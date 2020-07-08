ABD'de Corona Virüsü Vaka Sayısı 3 Milyonu Aştı

Bugüne dek 38 milyondan fazla Corona virüsü testi yapan ABD’de tespit edilen vaka sayısı 3 milyonu aştı. ABD, dünya genelinde en çok vaka tespit edilen ve en fazla can kaybının yaşandığı ülke durumunda. ABD’nin ardından özellikle son bir ayda görülen vaka artışlarıyla birlikte Brezilya 1 milyon 700 bine yaklaşan vaka sayısıyla ikinci sırada yer alıyor.

Ghebreyesus, son yaptığı açıklamasında salgının başlamasının ardından 3 ayın sonunda 400 bin vaka sayısına ulaşıldığını oysa şu anda sadece bir haftasonunda vaka sayısının dünya genelinde 400 binden fazla arttığına dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü dünya genelinde henüz daha salgının tepe noktasına ulaşılmadığını da söyled

Dünya Sağlık Örgütü Genel Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de yaptığı açıklamada salgının büyük bir süratle yayılmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Aralık ayının son haftasında ilk olarak Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında görülen Corona virüsü COVID-19 salgını 6,5 ayın ardından dünya genelinde 12 milyona yakın insana bulaştı ve 550 bine yakın kişinin hayatıı kaybetmesine neden oldu.

Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken ABD’de Corona virüsü salgınına yakalananların sayısı 3 milyonun üzerine çıktı. Amerika’da bugüne dek 133 bin kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana COVID-19’un abartıldığını ve salgının yaratacağı ekonomik krizin daha tehlikeli olduğunu savunan ve ülkesinde önlem alan eyalet valileriyle ters düşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da salgına yakalandı. Dün Bolsonaro’nun Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dünyada en çok vaka görülen üçüncü ülkeyse 1 milyardan fazla nüfusu bulunan Hindistan. Hindistan’da toplam vaka sayısı 750 bine yaklaştı. Hindistan’da bugüne dek salgın nedeniyle 20 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye, 207 bin 897 tespit edilen vaka sayısıyla dünya genelinde salgının görüldüğü 215 ülke ve bölge arasında 15. sırada yer alıyor. Türkiye’de salgın nedeniyle bugüne dek 5 bin 260 kişi de hayatını kaybetti.

Normalleşme süreçlerinin ardından birçok ülkede vaka sayılarında görülen artışlar da dikkat çekiyor. Aralarında Avustralya’nın Melbourne şehrinin de bulunduğu dünya genelinde pek çok ülke ve şehir karantina koşullarına geri dönmek zorunda kalıyor. Sırbistan da yeniden karantina ilan eden ülkelerden biri oldu.

Filistin’de Batı Şeria’da da üç ay süren karantina uygulamaları sırasında sadece 400 vaka görülürken Haziran’la birlikte başlayan normalleşme ve düğün sezonuyla birlikte vaka sayıları bir anda 4 binin üzerine çıktı.

