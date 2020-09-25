“ABD’de Corona Virüsü Vakaları 7 Milyona Yaklaştı”

Johns Hopkins Corona Virüsü Araştırma Merkezi’nin Cuma günü açıkladığı son veriler, ABD’nin 7 milyon Corona virüsü vakasının eşliğinde olduğunu gösteriyor. En çok vakanın olduğu ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan ABD’yi, 5,8 milyon vakayla Hindistan ve 4,6 milyon vakayla Brezilya takip ediyor.

Brezilya’da hızla artan vakalar nedeniyle, her yıl Şubat ayında düzenlenen ve milyonlarca kişinin sokakları doldurduğu Rio Karnavalı’nın ertelendiği açıklandı. Karnaval, tarihinde ilk kez ertelendi.

“Corona virüsü saç kaybına neden olabiliyor”

Bu arada New York Times gazetesinin haberine göre, Corona virüsünün yeni bir yan etkisi daha keşfedildi: saç kaybı. Habere göre doktorlar, Corona virüsüne yakalanan ve saç kaybına uğradıklarını söyleyen hastaların sayısının son zamanlarda arttığını gözlemledi. Saç kaybının sadece virüsü kapanlarda yaşanmadığı da belirtilirken, doktorlar bu durumun salgınla alakalı strese bağlı olarak görülüyor olabileceğine işaret etti.

Önlemler yeniden sıkılaştırılıyor