“ABD’de Corona Virüsü Vakaları 7 Milyona Yaklaştı”

Johns Hopkins Corona Virüsü Araştırma Merkezi’nin Cuma günü açıkladığı son veriler, ABD’nin 7 milyon Corona virüsü vakasının eşliğinde olduğunu gösteriyor. En çok vakanın olduğu ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan ABD’yi, 5,8 milyon vakayla Hindistan ve 4,6 milyon vakayla Brezilya takip ediyor.
Brezilya’da hızla artan vakalar nedeniyle, her yıl Şubat ayında düzenlenen ve milyonlarca kişinin sokakları doldurduğu Rio Karnavalı’nın ertelendiği açıklandı. Karnaval, tarihinde ilk kez ertelendi.
“Corona virüsü saç kaybına neden olabiliyor”
Bu arada New York Times gazetesinin haberine göre, Corona virüsünün yeni bir yan etkisi daha keşfedildi: saç kaybı. Habere göre doktorlar, Corona virüsüne yakalanan ve saç kaybına uğradıklarını söyleyen hastaların sayısının son zamanlarda arttığını gözlemledi. Saç kaybının sadece virüsü kapanlarda yaşanmadığı da belirtilirken, doktorlar bu durumun salgınla alakalı strese bağlı olarak görülüyor olabileceğine işaret etti.
Önlemler yeniden sıkılaştırılıyor
Dünya genelinde bakıldığında da birçok bölgede salgının ikinci dalgası nedeniyle kısıtlamalar yeniden arttırılıyor. İngiltere ve Galler’de barlar ve yemek ya da içki servis eden tüm mekanların gece 10’da kapatılması zorunluluğu getirildi.
Yeni kurallar Cuma gününden itibaren İskoçya’da da geçerli olurken, Kuzey İrlanda’da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi seçeceği değerlendiriliyor.
İngiltere’de dün 6.634 yeni vaka açıklandı. Bu, salgının başlamasından bu yana ülkede bir gün içindeki en yüksek sayıda vaka artışı. İngiltere’de günde 220 bin civarında test yapılıyor.
İngiltere'de aşı denemeleri başladı
İngiltere'de ayrıca, merkezi ABD'deki biyoteknoloji şirketi Novavax Corona virüsü için geliştirilen bir aşı adayının ileri safha denemelerine başladı.
Şirketten yapılan açıklamada, ülkedeki Corona virüsü dolaşımının hızlı sonuçlar verecek düzeyde olmasından dolayı denemelerin İngiltere'de yapıldığı belirtildi.
Aşı denemesinin 18 ila 84 yaşlarında 10 bin kişinin katılımıyla ve İngiltere'nin Corona virüsü görev gücüyle işbirliği halinde yürütüleceği kaydedildi.
AB’den çağrı
Avrupa Birliği sağlık yetkilileri de üye ülkeleri salgınla mücadele için gerekli tedbirleri devreye sokmada “kararlı davranmaları” çağrısında bulundu.
Avrupa Komisyonu’nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Stella Kyriakides, “Belirleyici öneme sahip bir zamandayız. Tüm üye ülkeler, potansiyel yeni salgınlara dair ilk işaretleri gördüklerinde, kontrol tedbirlerini derhal ve doğru zamanda devreye sokmaya hazır olmalılar” dedi.
Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’ne göre, Avrupa Birliği genelinde ve İngiltere’de salgının başlangıcından bu yana 3 milyonun üzerinde vaka rapor edildi.
Kyriakides, bazı AB ülkelerinin bölgede salgının zirve noktasına ulaştığı Mart ayına göre daha fazla sayıda yeni enfeksiyonla karşılaştıklarını belirtti.
Fransa Sağlık Bakanlığı, Corona virüsü nedeniyle hastanede yoğun bakıma kaldırılanların sayısının Temmuz ayı başından bu yana ilk kez 1000’i geçtiğini açıkladı.
Hollanda’da da sağlık yetkilileri, yeni enfeksiyon sayısının 2544’e çıktığını ve günlük vaka artış rekorunun kırıldığını kaydetti.
Günlük vaka artış rekoru kırılan bir diğer ülke de Polonya oldu.
Avrupa’da salgın ilk başladığında katı sosyal mesafe kısıtlamalarının birçoğunu uygulamaya sokmayan İsveç’te de Başbakan Stefan Lofven gelinen durumdan endişeli.
Lofven, “Baharda var olan temkin şimdi yerini kucaklaşmalara, partilere, yoğun trafikte otobüs seyahatlerine ve birçoğunun normale döndü şeklinde algıladığı bir günlük hayata bıraktı” diyerek, halkın şu anda doğru adımları atmaması halinde ileride bunun kötü sonuçlarının görülebileceği uyarısında bulundu.
Vakaların rekor hızla arttığı bir başka ülke Endonezya’da da başkent Cakarta’da Corona virüsü kaynaklı kısıtlamalar 11 Ekim’e kadar uzatıldı.
İsrail’de de Başbakan Benyamin Netanyahu, virüsün bulaşma hızının kontrol dışına çıkması nedeniyle, karantina uygulamalarına Cuma günü itibariyle tam kapsamlı olarak geri dönüldüğünü ve bunun iki hafta süreceğini açıkladı
Yeni tedbirler kapsamında ülkede okullar, eğlence merkezleri ve çok sayıda işyeri kapalı kalacak, restoranların da sadece eve teslim yapmasına izin verilecek. Halktan işe gitme ve gıda-ilaç alışverişi haricinde evlerinin 500 ila 1000 metre ötesine geçmemeleri istenecek. Dışarıdaki toplantı ve buluşmalara da 20 kişi sınırlaması getirilecek.