ABD'de Corona Virüsü Yardımlarından Kimler Yararlandı?

Amerika virüsle mücadelesinde başarı sağlayamıyor; ancak dünyanın bir numaralı ekonomisi salgının bu sektöre olumsuz etkisini azaltmak için çabalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ay sonuna doğru Kongre’de beşinci ekonomik paketle ilgili müzakerelerin başlaması bekleniyor.

Peki şu ana kadar 3 trilyon doları bulan 4 paketi uygulamaya koyan Amerika’da istenilen sonuca ulaşıldı mı? Bunun yanıtını bulmak için paranın doğru yerlere gidip gitmediğine yakından bakmak gerekiyor. Geçen hafta bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Ekonominin omurgası sayılan küçük işletmelere yönelik yardım paketinden kimlerin yararlandığı kamuoyuyla paylaşıldı.

500 milyar doları aşan paketten yararlananların sadece bir kısmı açıklandı ancak o da kamuoyunda tartışmaların alevlenmesine yetti. Listede Trump’ın seçim kampanyasına bağış yapmış Başkan’a yakın iş adamları, kiliseler var.

Sağlık, imalat ve inşaat sektörü de paketten çokça yararlandı; ancak krizden daha çok etkilenen restoranlar, işletmeler bu programdan gerekli desteği almışa benzemiyor.