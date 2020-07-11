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ABD'de Corona Virüsü Yardımlarından Kimler Yararlandı?

11.07.2020 21:31 | Son Güncelleme

Amerika’da Corona virüsü salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için çıkartılan paketlerden kimlerin yararlandığı, bu yönde uzun süredir devam eden baskıların ardından açıklandı. Listedeki isimler, yardımın doğru yerlere gidip gitmediği tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi.

ABD'de Corona Virüsü Yardımlarından Kimler Yararlandı?

Amerika virüsle mücadelesinde başarı sağlayamıyor; ancak dünyanın bir numaralı ekonomisi salgının bu sektöre olumsuz etkisini azaltmak için çabalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ay sonuna doğru Kongre’de beşinci ekonomik paketle ilgili müzakerelerin başlaması bekleniyor.

Peki şu ana kadar 3 trilyon doları bulan 4 paketi uygulamaya koyan Amerika’da istenilen sonuca ulaşıldı mı? Bunun yanıtını bulmak için paranın doğru yerlere gidip gitmediğine yakından bakmak gerekiyor. Geçen hafta bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Ekonominin omurgası sayılan küçük işletmelere yönelik yardım paketinden kimlerin yararlandığı kamuoyuyla paylaşıldı.

500 milyar doları aşan paketten yararlananların sadece bir kısmı açıklandı ancak o da kamuoyunda tartışmaların alevlenmesine yetti. Listede Trump’ın seçim kampanyasına bağış yapmış Başkan’a yakın iş adamları, kiliseler var.

Sağlık, imalat ve inşaat sektörü de paketten çokça yararlandı; ancak krizden daha çok etkilenen restoranlar, işletmeler bu programdan gerekli desteği almışa benzemiyor.

Listede sadece Trump’a yakın isimler yok. Lobi, avukatlık şirketleri, ülkenin önde gelen özel okullarını listede görmek mümkün.

Kongre’de paketlerin kabul edilmesi için oy kullanan bazı siyasilerin yakınlarının adı da listede geçiyor. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın Ulaştırma Bakanı olan eşi Elaine Chao’nun ailesinin şirketi, Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi’nin eşinin hissesinin bulunduğu otel, kredilerden yararlanan Kongre üyelerinin yakınlarından sadece bazıları. Adı geçen Kongre üyeleri kredilerin sağlanması konusunda hiçbir etkilerinin olmadığı açıklamalarını yaptı.

Siyasetin dışında eğlence dünyasından isimlerin de adı listede yer alıyor. Hip Hop şarkıcısı Kanye West, Hollywood’dan Reese Whiterspoon gibi eğlence sektörünün önde gelen isimlerin de bu krediden yararlandığı ortaya çıktı.
Kredi desteğinden yararlananların sadece yüzde 15’inin açıklandığı düşünüldüğünde geri kalanın ne kadarının doğru adrese gittiği konusundaki endişeler de artıyor.

Kredi alanların demografik yapısıyla ilgili bir bilgi de paylaşılmadı. Yani azınlık işyeri sahipleri, iş kadınlarıyla ilgili güvenilir bir veri yok. Çalışanların sayısı açısından çok küçük işletmelerin kredi desteğinden gerekli yardımı alıp almadıkları konusunda da endişe var.

Kürtaj karşıtı organizasyonların da dahil olduğu liste, muhalefetteki Demokratlar’ın da aralarında bulunduğu grupların yönetime baskısı sonucu Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Demokratlar endişelerinde haklı çıktıklarını belirtti ve kaynakların doğru yerlere gitmesi konusunda daha fazla şeffaflık çağrısı yaptı.

Aslında bugünlerde tartışılan durumun benzeri daha önce yaşanmıştı.
Mart ayında kabul edilen 2,2 trilyon dolarlık rekor pakette yer alan halka doğrudan yardım çerçevesinde 1,4 milyar dolar tutarındaki çekin hayatını kaybetmiş olanlara gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Temmuz’un sonuna doğru Kongre’nin tatilden dönmesiyle Cumhuriyetçiler’le Demokratlar arasında yaşanması beklenen sıkı müzakereler, muhtemel beşinci paketin çıkıp çıkmayacağını belirleyecek.

Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar 3 trilyon dolarlık paketi kabul etmişti ancak Cumhuriyetçiler bu miktarı yüksek buluyor.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ülkenin son bir desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, beşinci paketin kabul edilebileceğinin mesajını verdi ancak seçimin yaklaştığı bir dönemde orta yolu bulmak iki taraf için de kolay olmayabilir.

Son gelişmelerle birlikte muhtemel beşinci pakette kabul edilecek tutarın doğru yerlere ulaşması konusunda tarafların daha şeffaf olması, kamuoyunun önemli beklentilerinden biri haline gelmiş durumda.

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