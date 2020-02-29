ABD’de Corona Virüsünden İlk Ölüm

Başkan Trump, ABD’nin Meksika sınırındaki önlemlerle ilgili bir soru üzerine, Güney sınırını kapatmayı ciddi bir şekilde düşündüklerini, ancak şu anda böyle bir durumun olmadığını söyledi.

''İran'dan gelenlere uygulanan seyahat yasağı dışında son 14 günde İran'ı ziyaret etmiş hiçbir yabancı ülke vatandaşı ABD'ye alınmayacak'' diyen Pence, Amerikalılar'ı Corona virüsünden en fazla etkilenen İtalya ve Güney Kore'ye seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

ABD’nin virüse bağlı seyahat yasaklarını genişleteceğini ise Trump’ta sonra kürsüye gelen Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptı.

ABD’de başka Corona virüsü vakalarının görülmesinin olası olduğunu söyleyen Trump, hafta başında ilaç firmalarıyla bir araya gelerek aşıyla ilgili son gelişmeleri görüşeceğini kaydetti.

Corona virüsünden ABD’de ilk ölüm yaşandı. Ölüm haberi, ülkenin kuzeybatı ucundaki Washington eyaletinden geldi. Açıklamadan kısa bir süre sonra Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden kişinin 50’li yaşlarının sonunda ‘’tıbbi olarak yüksek riskli’’ bir kadın olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray’daki toplantıda Pence’ten sonra söz alan Sağlık Bakanı Alex Azar da, Amerika’da Corona virüsü salgını riski şu anda düşük olsa da bu durumun aniden değişebileceği uyarısında bulundu. Azar, ‘’Corona virüsünden en fazla etkilenen bölgelerden ülkeye girişleri ve bu bölgelere seyahatları en az indirmek istiyoruz’’ dedi.

Toplantıda hazır bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü Anthony Fauci, ABD’lilerin Corona virüsüyle ilgili daha fazla sıkıntıya hazırlıklı olmaları ve ülkede deha fazla vaka görülmesine şaşırılmaması gerektiğini dile getirdi. Fauci, virüsü kapanların yüzde 20 ila 40’ının ileri seviye tıbbi bakıma ihtiyacı olacağını belirtti.

Öte yandan hükümetin kamu sağlığından sorumlu yetkilisi Jerome Adams Twitter’da yaptığı açıklamada Corona virüsünden korunmak amacıyla sağlıklı insanları maske almalarına tepki gösterdi. Maskelerin sağlıklı insanların virüsten korunmasını sağlamadığını belirten Adams, maske stoklarını tüketerek gerçek hastalardan korunması gereken sağlık çalışanlarını da tehlikeye soktuklarını söyledi.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ülkedeki son vaka sayısını 62 olarak açıklamıştı.

