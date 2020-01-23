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ABD’de corona virüsüne karşı önlemler arttırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

ABD’nin Washington eyaletinde ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından yetkililer, ülke genelinde yayılmayı durdurmak için uluslararası havaalanlarında önlemleri artırdı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren corona virüsünün ABD’nin başkenti Washington’da bir kişide teşhis edilmesinin ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayılmayı durdurmak amacıyla önlemler alındı.

ABD’nin Washington eyaletinde ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından yetkililer, ülke genelinde yayılmayı durdurmak için uluslararası havaalanlarında önlemleri artırdı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren corona virüsünün ABD’nin başkenti Washington’da bir kişide teşhis edilmesinin ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayılmayı durdurmak amacıyla önlemler alındı. CDC, havaalanlarına gelen tüm yolcular, tarama yapmak için tam donanımlı Los Angeles Uluslararası Havalimanı, New York JFK Uluslararası Havalimanı, San Francisco Uluslararası Havalimanı, Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı, Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, Washington DC Uluslararası Havalimanı’nda kontrol noktaları oluşturuldu.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri corona salgını ile ilgili uluslararası olağanüstü hal ilan edip etmeme konusunu görüşmek üzere bugün tekrar bir araya gelecek.
Çin’de ortaya çıkan ABD dahil başka ülkelere sıçramaya başlayan corona virüsü nedeniyle Çin’in Hubei eyaletinde 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Öte yandan uzmanlar, corona virüsünün deniz ürünlerinden insanlara, daha sonrada insandan insana bulaşma özelliğine sahip olduğunu, virüse karşı henüz tıp dünyasında kullanılabilecek herhangi bir ilaç ya da aşının bulunmadığını belirtiyor.

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