ABD’de Corona Virüsüyle Geçen Bir Yıl

Amerika, 2020’ye girerken iç siyasette Başkan Donald Trump’ın azil süreci, dış siyasetteyse İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle Tahran’la tırmanan gerilim vardı. Takvimler 21 Ocak’ı gösterdiğinde Çin’den Asya ülkelerine ve Avrupa’ya yayılan Corona virüsünün ABD’ye ulaştığı resmen açıklandı. Amerika’nın Washington eyaletinde, salgının çıkış noktası kabul edilen Wuhan’dan yeni dönmüş bir kişide Corona virüsü görüldüğü bildirildi. İkinci vaka haberi üç gün sonra Chicago’dan geldi. Bir gün sonra 25 Ocak’ta virüs, bu defa California’da ortaya çıktı. 26 Ocak’ta dördüncü ve beşinci vakalar Los Angeles ve Arizona’da görüldü. 20 Ocak’ta ABD’nin üç havalimanında başlayan sağlık taramaları 27 Ocak’ta 20 havaalanına yayıldı. 28 Ocak’ta United Havayolları Çin’den ABD’ye tüm uçuşları askıya aldı. Aynı gün ABD, Wuhan’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Ocak ayının sonunda ABD Başkanı Donald Trump’tan ilk açıklama geldi. Trump 30 Ocak’ta, ABD’nin Çin’le Corona virüsü konusunda çok yakın çalıştığını ve durumun kontrol altında olduğuna inandığını söyledi. O gün vaka sayısı 6’ya çıktı. Trump yönetimi son 14 gün içinde Çin’e seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarını ülkeye almama kararını açıkladı. Karara ABD vatandaşı ya da oturma izni olanların aile üyeleri dahil edilmedi.

Şubat’ta ilk ölüm Amerika Şubat ayına kayda geçen 8’inci vakayla girdi. Vaka sayıları bir bir artarken 3 Şubat’ta, ABD’de ilk vaka olarak kayıtlara geçen 35 yaşındaki erkek hasta, iyileşerek hastaneden taburcu edildi. 4 Şubat’ta ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) ilk teşhis amaçlı testi için acil kullanım ruhsatı verdi. Testler yüzden fazla laboratuvara gönderilirken, Wuhan’dan ABD vatandaşlarının tahliyesi de sürdü. 6 Şubat’ta Wuhan’da bir Amerikalı’nın Corona virüsünden hayatını kaybettiği açıklandı. Bu can kaybı, ilk kez bu hastalıktan bir ABD vatandaşının ölümü oldu. ABD bir yandan da Japonya’da demirli olan ve yüzlerce kişide Corona virüsü çıkan tur gemisi Diamond Princess’taki vatandaşlarını tahliye etmekle meşguldü. 21 Şubat’ta ABD’de tur gemisinden tahliye edilenler dahil 34 vaka olduğu açıklandı. CDC 25 Şubat’ta salgının ülkeye yayılmasının mümkün olduğunu açıkladı; Amerikalılar’ı hazırlıklı olmaya çağırdı. 26 Şubat’ta Başkan Trump, oluşturduğu Corona Virüsü ile Mücadele Gücü’nün başına Mike Pence’i getirdiğini açıkladı.

29 Şubat’ta ABD’den ilk ölüm haberi geldi. Washington eyaletinin Seattle kentinde 50’li yaşlarında bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Eyalet acil durum ilan etti. Mart’ta acil durum ilanları peş peşe geldi Mart ayının ilk gününde ABD’de ikinci Corona virüsü ölümü yaşandı. Yine Seattle’da 70 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. İki ölüm de aynı hastanede kayıtlara geçti. Ertesi gün Seattle’daki bir bakımevinden 4 ölüm haberi daha geldi. Seattle’ın bulunduğu Washington eyaletinden sonra California ve Maryland eyaleti de Mart’ın ilk haftasında acil durum ilan etti. Eyaletler bir bir vakalar bildirmeye başladı. 7 Mart’ta başkent Washington’da ilk vaka kayıtlara geçti. Aynı gün acil durum ilan eden eyaletlere New York da katıldı. Mart’ın ikinci haftası eyaletlerin peş peşe okulları kapattığı hafta oldu. 10 Mart’ta acil duruma geçen eyalet sayısı 23’e çıktı. 11 Mart’ta ABD’de Corona vakası tespit edilen kişi sayısı 1000’i geçerken, en az 30 kişi de hayatını kaybetti. Başkan Donald Trump, Corona salgını nedeniyle İngiltere hariç Avrupa ülkelerinden ABD'ye tüm seyahatlerin 30 gün askıya alınacağını açıkladı. Amerikan Ulusal Basketbol ligi NBA, maçları askıya aldı.

13 Mart’ta Başkan Trump Beyaz Saray’da basının karşısına geçti ve ülke genelinde acil durum ilan etti. Trump önceki hafta Florida’daki konutunda bir araya geldiği Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun danışmanlarından birinde Corona virüsü tespit edilmesiyle ilgili olarak kendisinin semptom göstermediğini belirtti. 14 Mart’ta Trump’ın Corona testi negatif çıktı; New York’tan ilk ölüm haberleri geldi. Mart’ın üçüncü haftasında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre ülkede vaka sayısı 13 bini aşmıştı. 17 Mart’ta Batı Virginia eyaletinde de ilk vakanın kayda geçmesiyle Corona virüsünün tüm eyaletlere yayıldığı doğrulanmış oldu. 20 Mart’ta Trump, Corona virüsü salgınıyla mücadelede özel sektörden katkı alınması ve hükümete gerekli teçhizatın üretimini hızlandırma imkanı veren Savunma İmalat Yasası’nı devreye soktu. Mart’ın son haftasında sayılar katlanarak artmıştı. 24 Mart’ta ABD’de vaka sayısı 50 bine ulaştı. Ulusal Muhafızlar 50 eyalette Corona virüsüyle mücadeleye destek vermek için harekete geçirildi.

26 Mart’ta can kaybı 1.000’i aştı. New York, ABD’deki salgının merkez üssü haline geldi. 3 milyon 200 bin Amerikalı’nın işsizlik yardımı için başvurduğu açıklandı. O tarihte bu, ABD tarihinin en yüksek başvuru sayısıydı. Aynı gün Senato 2 trilyon dolarlık yardım paketini oybirliğiyle kabul etti. Mart’ın sonuna gelindiğinde Trump, 1 milyon Amerikalı’nın test edildiğini açıkladı. Salgınla ilgili olarak açıklanan ilk modelleme ise ülkenin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci ve Beyaz Saray’ın Corona virüsü ekibinin koordinatörü Dr. Deborah Birx’den geldi. İki uzman 100 bin ile 240 bin arasında Amerikalı’nın hayatını kaybedebileceğini açıkladı. Bu öngörünün tarihi 31 Mart’tı. 31 Mart aynı zamanda ABD'de Corona virüsüne bağlı can kaybı sayısının Çin'in açıkladığı rakamları geçtiği gündü. Ülkede 3 bin 415 kişi hayatını kaybetmişti. Çin'in açıkladığı can kaybı 3 bin 309'du. Nisan’da rekor işsizlik yardımı başvuruları Nisan ayının ilk günü ABD'de vaka sayısı 200 bini, can kaybıysa 4 bin 300'ü geçti. ABD dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 2 Nisan’da işsizlik yardımına başvuranların sayısı 6,6 milyona çıktı. 3 Nisan’da virüsün görüldüğü tüm ülkeler arasında bir günde en yüksek can kaybı yaşandı ve neredeyse 1.200 kişi hayatını kaybetti.

4 Nisan’da Başkan Donald Trump çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı ve bilimsel bir kanıt sunmadan sıtma ilacı hidroksiklorokini bir tedavi yöntemi olarak tavsiye etti. 5 Nisan’da New York’un beş bölgesinden biri olan Bronx'taki hayvanat bahçesinde bir kaplanda Corona virüsü tespit edildi. Bu, virüsün insandan hayvana geçtiği ve hastalığa neden olduğu ilk vaka olarak kayıtlara girdi. Nisan’ın ilk haftasının sonunda can kaybı 10 bini geçti. Amerika Nisan’ın ikinci haftasına 400 bin vakayla girdi. 9 Nisan’da 6,6 milyon kişi daha işsizlik yardımına başvuranlar arasına katıldı ve üç haftadaki başvuru sayısı böylelikle 17 milyonu geçti. 10 Nisan’da sadece New York kenti dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla vaka bildirdi. 11 Nisan’da ABD'de can kaybı sayısı İtalya'nın kayıplarını da geçerek 20 bini aştı, vaka sayısı da 522 bini buldu. Nisan’ın üçüncü haftasında 5,3 milyon yeni başvuruyla ABD’de işsizlik yardımına ihtiyaç duyanların sayısı 22 milyona çıktı. Bu büyüklükte bir istihdam kaybı 1930’lardaki Büyük Buhran dönemiyle karşılaştırılıyordu. 16 Nisan’da Başkan Trump ve Beyaz Saray, ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme planlarını açıkladı ve yetkiyi eyalet valilerine verdi.

18 Nisan’da muhafazakar Amerikalılar, Corona önlemlerini ve karantina kararlarını protesto etmek için birçok eyalette sokağa döküldü. Teksas, Nevada, Indiana ve Maryland’da “Amerika’yı kapatamazsınız’’ sloganları atan göstericiler ne maske takıyordu ne sosyal mesafe kurallarına uyuyordu. 20 Nisan’da ABD Başkanı Trump'tan beklenmedik bir hamle geldi. Donald Trump, Twitter’daki mesajında, “Görünmez Düşman'dan gelen saldırı ışığında ve muhteşem Amerikan vatandaşlarımızın işlerini koruma gereksinimi nedeniyle, ABD’ye göçü geçici olarak askıya almak için başkanlık kararnamesi imzalayacağım!” diye yazdı. Nisan’ın son haftasında ABD'de ilk kez işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı beş haftada 26 milyona ulaştı. Uzmanlara göre Corona virüsü salgını nedeniyle 150 milyon çalışanın 50 milyonu işsiz kaldı. 23 Nisan’da ABD Başkanı Trump bu kez de, insan vücuduna dezenfektan enjekte edilmesinin virüse karşı etkili olup olmadığının araştırılması konusundaki sözleriyle gündemdeydi. Trump’ın sözleri üzerine bazı firmalar, tüketicileri bu temizlik malzemelerini içmemeleri yönünde uyardı.

24 Nisan’da ABD’de can kaybı 50 bini geçti. Bu sayı, dünyadaki ölümlerin dörtte birinden fazlası anlamına geliyordu. 28 Nisan’da vaka sayısı 1 milyonu aştı. 30 Nisan’da işsizlik yardımı başvurularının 3 milyon 800 bin artarak 30 milyona ulaştığı açıklandı. Mayıs’ta can kaybı 100 bini geçti 3 Mayıs’ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Corona virüsünün bir Çin laboratuvarından çıktığını gösteren önemli kanıtlar olduğunu​ söyledi. 5 Mayıs’ta Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü, ABD'de ekonominin açılması ve sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesi durumunda Ağustos'a kadar can kaybının 135 bini aşabileceği uyarısında bulundu. 6 Mayıs’ta Başkan Donald Trump, Corona virüsü salgınının başlamasından bu yana ilk yurt içi gezisi için Arizona'ya gitti. Eyalette maske üretim tesisini ziyaret eden Trump, maske takmadı. 7 Mayıs’ta Trump, lağvedileceğine dair söylentiler çıkan Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü'nün çalışmalarına süresiz olarak devam edeceğini söyledi. Öte yandan ABD'de gözaltındaki göçmenler arasındaki ilk can kaybı San Diego'daki gözaltı merkezinde yaşandı.

9 Mayıs’ta New York’ta üç çocuğun Covid-19 ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen toksik şok benzeri bir sendromdan öldüğü, 73 çocuğun da enfekte olduğu açıklandı. 11 Mayıs’ta Beyaz Saray’ın iki çalışanının Corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Bu çalışanlardan biri Trump’ın kişisel yaveri, diğeri de Başkan Yardımcısı Mike Pence’in sözcüsü Katie Miller’dı. Ülkede vaka ve can kaybındaki artış sürerken 19 Mayıs’ta Trump, Corona virüsüne karşı etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmayan hidroksiklorokin adlı ilacı kullandığını açıkladı. Sıtma ve lupus tedavisinde kullanılan ilacı daha önce de teşvik eden Trump, “Her gün alıyorum ve hala buradayım” dedi. 21 Mayıs’ta ABD'de işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 2 milyon 438 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece Mart ayından beri işsizlik yardımına başvuranların sayısı 38,6 milyona yükseldi. 22 Mayıs’ta ABD'de vaka sayısı 1 milyon 600 bini geçti. ABD'de can kaybının 100 bini aştığı gün 27 Mayıs oldu. 29 Mayıs’ta Başkan Donald Trump, Çin yanlısı olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkileri sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Protestolarla geçen Haziran’da önlemler gözardı edildi ABD Haziran ayına, 75’ten fazla kentte, siyah Amerikalı George Floyd'un polis nezaretinde ölümünü protesto etmek için düzenlenen geniş çaplı gösterilerle girdi. Sosyal mesafenin imkansız olduğu protestolar nedeniyle salgının yeniden hız kazanması endişeleri arttı. 4 Haziran’da ABD'de can kaybı 108 bini, vaka sayısı 1 milyon 800 bini geçti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Robert Redfield, Floyd protestolarına katılan herkesi test yaptırmaya çağırdı. 8 Haziran’da ABD'de salgının merkez üssü olan New York’ta ekonomik faaliyete geçme planının ilk aşaması uygulanmaya başladı. 9 Haziran’da Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yayınladığı bir araştırma, Corona virüsünün Çin’in Wuhan kentinde geçen yıl Ağustos ayında yayılmaya başlamış olabileceğini ileri sürdü. 11 Haziran’da ABD'de vaka sayısı 2 milyonu, can kaybı 110 bini geçti. 16 Haziran’da ABD’deki can kayıplarının yüzde 40’ının huzurevi ve bakımevlerinde meydana geldiği açıklandı.

24 Haziran, ABD'de eyaletlerin birbirine karşı Corona tedbirleri aldığı gün olarak kayıtlara geçti. Önlemleri gevşeten 26 eyalette vaka sayılarında artış olduğu açıklandı. Bir dönem salgının merkez üssü konumundaki New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri yüksek enfeksiyon oranına sahip eyaletlerden gelenlere 14 gün karantina uygulama kararı aldı. 28 Haziran dünya genelinde can kaybının 500 bini geçtiği gün oldu. Bu kaybın dörtte biri Amerika’da kaydedildi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede 125 bin 630 kişi hayatını kaybetti. Temmuz’da Trump ilk kez maskeyle görüntülendi 2 Temmuz’da Reuters haber ajansı, son 24 saatte yaklaşık 50 bin Corona enfeksiyonu kaydedildiğini ve pandeminin başlangıcından bu yana yeni bir rekor kırıldığını bildirdi. Salgının merkezi, ülkenin kuzeydoğusundan Batı ve Güney eyaletlerine kaydı. Temmuz’un ilk haftasında Teksas, Florida, Arizona ve California’dan rekor vaka sayıları geldi. 7 Temmuz’da Trump yönetimi Corona virüsü salgını sürecinde yaşanan gerilimin ardından Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilme sürecini resmen başlattı. Yönetim, kararla ilgili olarak ABD Kongresi’ne de bildirimde bulundu.

11 Temmuz’da Başkan Donald Trump, Maryland’daki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Trump, Corona virüsü salgınından bu yana ilk defa maskeli olarak görüntülendi. 12 Temmuz’da ABD’nin güney eyaleti Florida 15 bin 300 yeni vakayla günlük vaka sayısı rekorunu kırdı. Son verilere göre Florida bir ülke olsaydı, 300 binin üzerinde bir rakamla ABD, Brezilya ve Hindistan’ın ardından dünyada vaka sayısı en fazla olan dördüncü ülke olacaktı. 13 Temmuz’da New York kenti, ilk kez 24 saatte Corona virüsüne kurban vermedi. 18 Temmuz’da ABD’de 19 eyalette bir gün içindeki en yüksek vaka artışı yaşandı. Arizona genelinde yetişkin yoğun bakım ünitelerinin yüzde 89’u hastayla doldu. 23 Temmuz’da Reuters haber ajansının verilerine göre, ABD’de Corona virüsü vakalarının sayısı 4 milyonu geçti. ABD’de 1 milyon vakaya 98 günde ulaşılmıştı. Vaka sayısı yalnızca 16 gün içinde 3 milyondan 4 milyona yükseldi. 31 Temmuz’da ABD'de Corona virüsüne yakalanan ve kan kusan ilk köpek uyutuldu.

Salgın Ağustos’ta yön değiştirdi Ağustos ayında ABD’nin güney ve batı eyaletlerinde artışlar sürdü. 2 Ağustos’ta Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx, ABD'de salgında yeni ve daha tehlikeli bir evreye girildiği uyarısında bulundu. 6 Ağustos’ta Başkan Donald Trump, Corona virüsü aşısının ABD’de 3 Kasım seçimleri öncesinde piyasaya çıkmasının mümkün olduğunu söyled​i. 7 Ağustos’ta Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Corona salgını nedeniyle yapılan ABD vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri uyarısını kaldırdı. 9 Ağustos’ta ABD'de vaka sayısı 5 milyonu geçerken, 13 Ağustos’ta işsizlik yardımına başvuranların sayısının Mart ayından buyana ilk kez bir milyonun altına düştüğü açıklandı. Aynı gün ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, 3 ay sürecek zorunlu maske kullanımı çağrısı yaptı. 19 Ağustos’ta Trump yönetiminin aşı geliştirme, alım ve dağıtımın koordine edilmesi için başlattığı Işık Hızı Operasyon’un yetkilileri bir Corona virüsü aşısının 2021 baharında kullanımda olabileceğini açıkladı.

Ağustos’un son haftasında New York eyaleti, hastanelerde tedavi gören Corona virüsü hastalarında en düşük sayıyı açıklarken, eyaletlerin yarısında da vaka sayılarının düştüğü bildirildi. Eylül ayında vaka sayısı 7 milyonu geçti Eylül’ün ilk haftasında ABD'de yapılan bir çalışma 1 Ocak 2021'e kadar ülkede can kaybının 410 bini bulacağını öngördü. Bu da gelecek 4 ayda 224 bin ölüm anlamına geliyordu. Washington’daki Pew Araştırma Merkezi’nin, Eylül başında yaptığı ankete göre, Amerikan halkının yüzde 49'unun, bugün erişim olsa bile “kesinlikle” ya da “büyük olasılıkla” Corona aşısı yaptırmayacağı ortaya çıktı. 2 Eylül’de ABD, Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek, üretmek ve aşının ülkelere eşit şekilde dağıtımını sağlamak amacıyla oluşturulan küresel girişimde yer almayacağını açıkladı. ABD, buna gerekçe olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bu girişimde başı çekmesini gösterdi.​ 9 Eylül’de yayınlanan bir araştırma, Amerika’da bugüne kadar görülen vakaların 500 bininin çocuk olduğunu ortaya koydu. Aynı gün ABD yönetimi bundan sonra yurtdışından gelen yolculara Corona virüsü taraması yapılmayacağını açıkladı.

12 Eylül’de Dr. Anthony Fauci Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan süreçte yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini söyledi. 25 Eylül’de ABD’de vaka sayısı 7 milyonu geçti. 29 Eylül’de pozitif test oranının neredeyse 40 gündür yüzde birin altında seyrettiği New York’ta bu oran yüzde 1,5’e çıkarak vaka sayılarının yeniden artmaya başladığının sinyalini verdi. Trump Ekim başında Corona virüsüne yakalandı 1 Ekim’de Başkan Trump’ın danışmanı Hope Hicks’in Corona virüsüne yakalandığının açıklanmasıyla ABD yoğun ve endişeli bir haftaya daha girdi. 2 Ekim’de Trump, kendisinin ve eşinin de test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklad​ı. 3 Ekim’de birkaç gün için başkent Washington’a komşu Maryland eyaletinin Bethesda bölgesindeki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nde özel bir odaya yerleştirildi​. 4 Ekim’de Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Donald Trump’ın durumunun iyiye gittiğini, Pazartesi günü taburcu edilebileceğini söyledi. Conley, Başkan’ın Perşembe ve Cuma günleri oksijen desteği aldığını da kaydetti. 5 Ekim’de Başkan Donald Trump, Corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu edildi​.

Hope Hicks ve Başkan Trump ile başlayan Beyaz Saray salgını 8 Ekim’e gelindiğinde 34 kişiyi etkilemişti. Başkan Trump’ın üst düzey danışmanı Stephen Miller da bu isimler arasında yer aldı. 10 Ekim’de Trump, Corona virüsü teşhisi konulduktan 9 gün sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı ve Beyaz Saray balkonundan Gül Bahçesi’nde toplanan kalabalığa seslendi. Ekim ayı boyunca vaka ve can kaybında neredeyse her gün rekor artışlar yaşandı. 27 Ekim’de, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Bürosu, Trump yönetiminin başarıları arasında pandemiyi bitirmelerini gösterdi. 28 Ekim’de Amerika'da son bir günde salgının ilk günlerinden beri kaydedilen en yüksek vaka sayısı tespit edildi. 85 binden fazla kişinin Corona'ya yakalandığı açıklandı. 30 Ekim’de vaka sayısı 9 milyonu aştı. Kasım’da her hafta 1 milyon yeni vaka 2 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump, salgın konusunda izlediği yöntemleri eleştiren Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü’nün kıdemli üyesi, bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci'yi kovabileceğini ima etti.

3 Kasım’da başkanlık seçimlerinin yapıldığı gün Doktor Deborah Birx, ABD’nin pandemide "ölümcül aşamaya" girmek üzere olduğu uyarısında bulundu​. 4 Kasım’da ülkede günlük yeni vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti. 8 Kasım’da resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin 46’ıncı başkanı seçilen Joe Biden’ın seçim zaferini kutlamak için milyonlarca Demokrat Partili Amerikalı sokaklara döküldü​. Sabaha kadar süren kutlamalarda yaşanan yakın görüntüler sağlık uzmanlarını endişelendirdi. 14 Kasım’da California, Oregon ve Washington eyaletleri, halktan eyalet dışına çıkmamalarını istedi. 15 Kasım’da ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı. 18 Kasım’da da can kaybı 250 bini geçti. ABD’nin vaka sayısının 1 milyon artması, sadece 6 gün sürdü. 12 milyon vakanın açıklandığı 21 Kasım’da Başkan Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr.’ın Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sözcüsü, oğul Trump'ın hastalık belirtisi göstermediğini söyledi. Uzmanların seyahat uyarılarına rağmen milyonlarca Amerikalı 26 Kasım’daki Şükran Günü tatilini yakınlarıyla geçirmek için havaalanlarına akın etti. 27 Kasım ABD’de 13 milyon vakaya ulaşıldığı gün oldu.