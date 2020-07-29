ABD’de Corona’dan 11 Günde 10 Bin Can Kaybı

Corona kaynaklı can kayıplarının Temmuz ayında bu üç eyalette hızla artmasına karşın, toplam can kaybında ve nüfusa göre ölüm oranında New York ve New Jersey eyaletleri hala listenin ilk sırasında yer alıyor.

Teksas 4 bine yakın can kaybıyla bu ay ülkede en fazla ölümün yaşandığı eyalet konumunda bulunuyor. Teksas’ı 2.690 can kaybıyla Florida ve 2.500 can kaybıyla California takip ediyor.

Ülke genelinde Corona’dan kaynaklı ölümler üç haftadır yükselirken, yeni vakalarsa haftalık olarak değerlendirildiğinde Haziran’dan bu yana ilk kez düştü.

Reuters’ın verilerine göre, ABD’de Haziran ayı başından bu yana can kayıplarında en hızlı artış kaydedildi.

ABD’de Corona virüsünden kaynaklı can kayıpları 150 bini geçti. Dünya genelinde Corona’dan en fazla ölümün yaşandığı ülke olan ABD’de, can kaybı sayısı 11 gün içinde 10 bin arttı.

6 eyalette günlük can kaybı rekoru

Bu arada Florida eyaletinde de yeni can kaybı sayısında iki gündür rekor kaydediliyor. Eyalette son 24 saatte 217 kişi daha virüs yüzünden hayatını kaybetti. Dün Florida’nın yanı sıra Arkansas, California, Montana, Oregon ve Teksas eyaletlerinde de salgının başlangıcından bu yana bir gün içindeki en fazla can kaybı yaşandı.

Salgının en etkili olduğu 20 ülke arasında da ABD, can kaybı oranında, her 10 bin kişide 4,5 ölümle listenin altıncı sırasında yer alıyor. Listede İngiltere, İspanya, İtalya, Peru ve Şili ilk beş sırada yer alıyor.

