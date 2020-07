ABD’de Corona’dan 11 Günde 10 Bin Can Kaybı

ABD’de Corona virüsünden kaynaklı can kayıpları 150 bini geçti. Dünya genelinde Corona’dan en fazla ölümün yaşandığı ülke olan ABD’de, can kaybı sayısı 11 gün içinde 10 bin arttı.

Reuters’ın verilerine göre, ABD’de Haziran ayı başından bu yana can kayıplarında en hızlı artış kaydedildi.

Ülke genelinde Corona’dan kaynaklı ölümler üç haftadır yükselirken, yeni vakalarsa haftalık olarak değerlendirildiğinde Haziran’dan bu yana ilk kez düştü.

Arizona, California, Florida ve Teksas eyaletlerinde bu ay salgının boyutunun hızla artması hastaneleri ağır yük altına soktu. Yeni vakalardaki rekor artışlar, eyaletleri ekonomilerini yeniden açma sürecinde geri adım atmak zorunda bıraktı.

Teksas 4 bine yakın can kaybıyla bu ay ülkede en fazla ölümün yaşandığı eyalet konumunda bulunuyor. Teksas’ı 2.690 can kaybıyla Florida ve 2.500 can kaybıyla California takip ediyor.

Corona kaynaklı can kayıplarının Temmuz ayında bu üç eyalette hızla artmasına karşın, toplam can kaybında ve nüfusa göre ölüm oranında New York ve New Jersey eyaletleri hala listenin ilk sırasında yer alıyor.