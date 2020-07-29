HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Corona’dan 11 Günde 10 Bin Can Kaybı

ABD’de Corona’dan 11 Günde 10 Bin Can Kaybı

29.07.2020 18:54 | Son Güncelleme

ABD’de Corona virüsünden kaynaklı can kayıpları 150 bini geçti. Dünya genelinde Corona’dan en fazla ölümün yaşandığı ülke olan ABD’de, can kaybı sayısı 11 gün içinde 10 bin arttı

ABD’de Corona’dan 11 Günde 10 Bin Can Kaybı

ABD’de Corona virüsünden kaynaklı can kayıpları 150 bini geçti. Dünya genelinde Corona’dan en fazla ölümün yaşandığı ülke olan ABD’de, can kaybı sayısı 11 gün içinde 10 bin arttı.

Reuters’ın verilerine göre, ABD’de Haziran ayı başından bu yana can kayıplarında en hızlı artış kaydedildi.

Ülke genelinde Corona’dan kaynaklı ölümler üç haftadır yükselirken, yeni vakalarsa haftalık olarak değerlendirildiğinde Haziran’dan bu yana ilk kez düştü.

Arizona, California, Florida ve Teksas eyaletlerinde bu ay salgının boyutunun hızla artması hastaneleri ağır yük altına soktu. Yeni vakalardaki rekor artışlar, eyaletleri ekonomilerini yeniden açma sürecinde geri adım atmak zorunda bıraktı.

Teksas 4 bine yakın can kaybıyla bu ay ülkede en fazla ölümün yaşandığı eyalet konumunda bulunuyor. Teksas’ı 2.690 can kaybıyla Florida ve 2.500 can kaybıyla California takip ediyor.

Corona kaynaklı can kayıplarının Temmuz ayında bu üç eyalette hızla artmasına karşın, toplam can kaybında ve nüfusa göre ölüm oranında New York ve New Jersey eyaletleri hala listenin ilk sırasında yer alıyor.

6 eyalette günlük can kaybı rekoru

Bu arada Florida eyaletinde de yeni can kaybı sayısında iki gündür rekor kaydediliyor. Eyalette son 24 saatte 217 kişi daha virüs yüzünden hayatını kaybetti. Dün Florida’nın yanı sıra Arkansas, California, Montana, Oregon ve Teksas eyaletlerinde de salgının başlangıcından bu yana bir gün içindeki en fazla can kaybı yaşandı.

Salgının en etkili olduğu 20 ülke arasında da ABD, can kaybı oranında, her 10 bin kişide 4,5 ölümle listenin altıncı sırasında yer alıyor. Listede İngiltere, İspanya, İtalya, Peru ve Şili ilk beş sırada yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
İngiltere’de ilk ticari mekiğinin iç tasarımı tanıtıldıİngiltere’de ilk ticari mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı
Binlerce personel alımı yapılacakBinlerce personel alımı yapılacak

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!

Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
Trump: TikTok yasağı konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz

Trump'tan TikTok açıklaması

'Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek'

'Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek'

İngiltere’de ilk ticari mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

İngiltere’de ilk ticari mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Kabe'de sosyal mesafeli tavaf! Koronavirüs önlemleri tarihe geçti

Kabe'de sosyal mesafeli tavaf! Korona önlemleri tarihe geçti

Trump, Meksika duvarını korona bütçesiyle finanse ediyor

Trump, Meksika duvarını korona bütçesiyle finanse ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.