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ABD’de Corona’ya İkinci Kez Yakalanan Bir Kişi Belirlendi

29.08.2020 00:43 | Son Güncelleme

ABD’de ikinci kez Corona virüsüne yakalanan bir kişi tespit edildi. Yeni bir araştırmaya göre, Nisan ayında hastalığı hafif atlatan 25 yaşında bir erkek Mayıs ayında yeniden virüse yakalandı

ABD’de Corona’ya İkinci Kez Yakalanan Bir Kişi Belirlendi

ABD’de ikinci kez Corona virüsüne yakalanan bir kişi ilk defa tespit edildi. Yeni bir araştırmaya göre, Nisan ayında hastalığı hafif atlatan 25 yaşında bir erkek hasta Mayıs ayında virüse yeniden yakalandı.

İnternette yayımlanan ancak henüz başka uzmanlarca incelenmemiş olan araştırmaya göre, Nevada eyaletinin Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki kişi, geçen Nisan ayında hafif belirti göstermiş, Corona testi de pozitif çıkmıştı. Bu kişi Mayıs ayı sonunda yeniden hastalandı ve bu hastalığı bu defa daha ağır geçirdi.

California’daki Scripps Araştırma Merkezi’nden immünoloji ve mikrobiyoloji profesörü Kristian Anderson, “Yapılan çalışma hastaların yeniden enfekte olabildiğini açıkça orta koyuyor. Bunun mümkün olduğunu zaten biliyorduk. Çünkü hiçbir zaman yüzde 100 bağışıklık sağlanmıyor” dedi.

Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar, Nisan ayında hastalığı ağır bir şekilde geçiren ve iyileşen 33 yaşındaki bir erkek hastanın dört ay sonra aynı virüsün "suş" denilen başka bir türüne yakalandığını, bu hafta başında tespit etmişti.

Nevada Üniversitesi Reno Tıp Fakültesi uzmanları, hastanın ikinci kez virüse yakalanmasının muhtemelen nadir görüldüğünü belirtti. Uzmanlar, araştırmada elde edilen bulguların, virüse ilk kez yakalanan kişilerin hepsinde, yüzde yüz bağışıklık oluştuğu anlamına gelmediğini gösterdiğini kaydetti.

Kristian Anderson, “Yeniden enfekte oluşun ne sıklıkta yaşandığını ya da zaman içinde bağışıklığın nasıl değiştiğini bilmiyoruz. Bu soruların yanıt bulması için daha kapsamlı araştırmalar yapılmadan da hastanın virüse yeniden yakalanmasının, bağışıklığın süresi, gücü ya da geliştirilmesi muhtemel aşı açısından ne anlama geldiğini bilemeyeceğiz” diye konuştu.

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