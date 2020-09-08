ABD’de Corona'yla Geçen Yazın Ardından Yetkililer Endişeli

ABD sembolik anlamda yaz mevsiminin son günü olarak kabul edilen Çalışma Bayramı’yla birlikte, Corona salgınıyla geçen bir “kayıp yazı” geride bırakıyor. Normalde ülkenin dört bir tarafında etkinliklerle kutlanan bu özel gün, bu yıl Corona salgını nedeniyle sönük geçti, birçok yerde kutlamalar iptal edildi. Sağlık yetkilileri, Mayıs ayı sonundaki Anma Günü’nden sonra yeni vakalarda yaşanan hızlı artışın tekrar yaşanmaması için ardı ardına sosyal mesafe uyarıları yapıyor.

Kutlamalara her yıl ev sahipliği kentlerden Atlanta bu yıl sessizdi. Süper kahraman ya da bilim kurgu karakteri kostümü giyen yaklaşık 85 kişi, her yıl düzenledikleri festivali bu yıl internet ortamına taşıdı.

Ohio Eyalet Üniversitesi ve Teksas Üniversitesi gibi yerlerdeki büyük stadyumlar da bugün boştu. Çalışma Bayramı nedeniyle her yıl yapılan çok sayıda yürüyüş etkinliği ipta edildi. Yapılabilen bazı etkinliklerde ise maske zorunluluğu vardı.

Orlando kenti bölgesini de içine alan Florida eyaletinin Orange ilçesi sağlık müdürü Dr. Raul Pino, “Lütfen, lütfen, Anma Günü haftasonunda hepimizin yaptığı hataları tekrarlamayın. Maskelerinizi takın, sosyal mesafenize dikkat edin ve ellerini yıkayın” sözleriyle Amerikalılar’a çağrıda bulundu.