ABD’de Corona'yla Geçen Yazın Ardından Yetkililer Endişeli

ABD sembolik anlamda yaz mevsiminin son günü olarak kabul edilen Çalışma Bayramı’yla birlikte, Corona salgınıyla geçen bir “kayıp yazı” geride bırakıyor. Normalde ülkenin dört bir tarafında etkinliklerle kutlanan bu özel gün, bu yıl Corona salgını nedeniyle sönük geçti, birçok yerde kutlamalar iptal edildi. Sağlık yetkilileri, Mayıs ayı sonundaki Anma Günü’nden sonra yeni vakalarda yaşanan hızlı artışın tekrar yaşanmaması için ardı ardına sosyal mesafe uyarıları yapıyor.
Kutlamalara her yıl ev sahipliği kentlerden Atlanta bu yıl sessizdi. Süper kahraman ya da bilim kurgu karakteri kostümü giyen yaklaşık 85 kişi, her yıl düzenledikleri festivali bu yıl internet ortamına taşıdı.
Ohio Eyalet Üniversitesi ve Teksas Üniversitesi gibi yerlerdeki büyük stadyumlar da bugün boştu. Çalışma Bayramı nedeniyle her yıl yapılan çok sayıda yürüyüş etkinliği ipta edildi. Yapılabilen bazı etkinliklerde ise maske zorunluluğu vardı.
Orlando kenti bölgesini de içine alan Florida eyaletinin Orange ilçesi sağlık müdürü Dr. Raul Pino, “Lütfen, lütfen, Anma Günü haftasonunda hepimizin yaptığı hataları tekrarlamayın. Maskelerinizi takın, sosyal mesafenize dikkat edin ve ellerini yıkayın” sözleriyle Amerikalılar’a çağrıda bulundu.
ABD’de Mayıs ayı sonundaki Anma Günü sırasında toplam vaka sayısı 1,6 milyon civarındaydı. Şimdiyse, Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkedeki vaka sayısı 6,2 milyona yükselmiş durumda. Ev partileri ve diğer türden kalabalık aktivitelerin yaz mevsimi sırasında ABD’de yeni vakaların hızla artmasına neden olduğu belirtiliyor. Virüsten kaynaklı can kayıpları da yaz boyunca iki kattan fazla arttı ve 190 bine yaklaştı.
Baharda New York haricinde ülkede salgının en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan New Orleans’te kent yetkilileri, Corona virüsünün tatil dinlemediği yönünde halkı uyarırken, Cuma ve Cumartesi günü boyunca kalabalık toplanmalar ya da sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen işletmelere dair onlarca ihbar aldıklarını belirtti.
Kent yönetiminden yapılan açıklamada, “Biz bu değiliz, toplum olarak olmak istediğimiz konuma bu şekilde dönemeyiz” ifadesi kullanıldı.
Yazın salgının sıcak noktalarından biri olan Güney Carolina eyaletinde, Vali Henry McMaster dahil 8 bin kişinin NASCAR yarışını izlemesine izin verildi. Pazar günü 47 bin kişi kapasiteli Darlington pistinde düzenlenen yarış sırasında tribünlerde sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeler yapıldı.
Yarış, salgının 6 ay önce patlak vermesinden bu yana eyaletteki en büyük çaplı toplu etkinlik oldu. Birçok koltuk boş bırakılırken, izleyicilerden maskelerini takmaları istendi.
Amerikan haber ajansı AP’nin mikrofon uzattığı bir aile, kuzeydeki New Hampshire eyaletinden uzun bir mesafe katederek geldiklerini, salgının başlamasından bu yana ilk kez eyaletleri dışına çıktıklarını anlattı. Eşi, babası ve bir arkadaşıyla Güney Carolina’ya gelen Debbie Katsanos, maske ve sosyal mesafe kurallarına sürekli uyduklarını anlattı. konuşan Katsanos, “Bu, yaz bitmeden önce bir yere seyahat etmek için muhtemelen son şansımızdı. Bunu kritik noktayı atlatma olarak görüyorum, bu işi atlattık. Biraz hayatımızı yaşayalım” diye konuştu.