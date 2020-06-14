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ABD’de Corona’yla Mücadele Eden Türk Doktorlar Ne Düşünüyor?

14.06.2020 21:42 | Son Güncelleme

150’den fazla Türk doktorun üyesi olduğu Turkish-American Medical Association-Türk-Amerikan Tıp Derneği ve New York merkezli Turkish American Business Network (TABNET) tarafından düzenlenen, “Covid-19 Pandemisi - Yeni Normale Uyum Sağlama” konulu bir webminar düzenlendi

ABD’de Corona’yla Mücadele Eden Türk Doktorlar Ne Düşünüyor?

150’den fazla Türk doktorun üyesi olduğu Turkish-American Medical Association-Türk-Amerikan Tıp Derneği ve New York merkezli Turkish American Business Network (TABNET) tarafından düzenlenen, “Covid-19 Pandemisi - Yeni Normale Uyum Sağlama” konulu bir webminar düzenlendi.

ABD’de salgın hastalığa karşı önce cephede mücadele veren Türk doktorlar COVID-19’la ilgili görüşlerini canlı yayında izleyicilerle paylaştı, çeşitli soruları yanıtladı.

TAMA başkanı Dr. Rabia Gürses Özden’in moderatörlüğünü yaptığı webminara Dr.Özge Karadağ Çaman, Dr. Sine Aras Akten ve Dr. Ergin Koçyıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Webminarın tamamını bu linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=xx\_N3WVnXZM&feature=youtu.be

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