HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Covid-19 hastaları için plazma tedavisine onay

ABD'de Covid-19 hastaları için plazma tedavisine onay

24.08.2020 09:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 hastalığının teadavisinde plazma yönteminin kullanılmasına acil durum onayı verildiğini açıkladı.

ABD'de Covid-19 hastaları için plazma tedavisine onay

ABD'de Covid-19 hastalığının koronavirüse karşı antikor içeren kan plazması ile tedavisi için acil durum onayı verildi. Buna göre, Covid-19'a yakalanan ve iyileşen kişilerin kanlarından alınacak plazma, acil durumlarda Covid-19 hastalarına verilecek. Böylece Covid-19'a bağlı ölümlerin önemli oranda önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yüz yılı aşkın bir süredir uygulanan plazma tedavisi doğal bir enfeksiyon sonucu vücutlarında antikor oluşan hastalardan alınan plazmalar aracılığıyla yapılıyor ve güvenli bir tedavi yöntemi olarak kabul ediliyor.

Ancak plazma tedavisinin Covid-19'a bağlı ölümleri azaltmada ne kadar etkili olduğu şu ana kadar kesinliklik kazanmış değil.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, sınırlı da olsa "umut verici" veriler elde edildiğini açıkladı.

Trump basın toplantısında açıkladı

Bugün başlayacak Cumhuriyetçi Parti kurultayı öncesi düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili bilgi veren ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın plazma tedavisi için acil durum onayı vermesini, "çok tarihi bir atılım" olarak nitelendirdi. Trump'ın kurultay sonunda, kasımda yapılacak seçimlerde başkan adayı olarak gösterilmesi bekleniyor.

Trump plazma tedavisi için verilen acil onay kararını "Tarihi" diye nitelendirse de bu yöntem ABD'de uzun yıllardır kullanılıyor. Nitekim FDA, özel bir izin kapsamında halihazırda 70 bin kişiye plazma verildiğini duyurdu.

Acil durum onayı tedavi için gereken bürokratik aşamaların otomatik olarak ortadan kaldırılması anlamına gelmiyor. Acil onay sayesinde plazma ticaretinin kolay hale gelmesi ve üreticilerin üretim masraflarını düşürmesi mümkün olabilecek. Ancak Covid-19'u atlatanlardan elde edilen plazmaların sayısının sınırlı olması tedavinin geniş kitlelere uygulanmasına bir engel teşkil ediyor.

Korona salgını ABD'de hızla yayılıyor. Hastalığın şu ana kadar yaklaşık 5 milyon 700 bin kişiye bulaştığı belirtilirken, 177 bin kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Dpa/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdiTüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
KPSS önlisans başvuruları başladı mı?KPSS önlisans başvuruları başladı mı?
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Bayern Münih Avrupa'nın en büyüğü oldu
Bayern Münih Avrupa'nın en büyüğü oldu
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
İlginizi Çekebilir
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, 'Büyük bir tedavi gelişmesi' açıklayacak
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, 'Büyük bir tedavi gelişmesi' açıklayacak
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Devlet başkanından gazeteciye: Senin yüzünü dağıtmak istiyorum!
Devlet başkanından gazeteciye: Senin yüzünü dağıtmak istiyorum!
ABD polisi bir siyahı daha vurdu: Arkasından 7 el ateş ettiler
ABD polisi bir siyahı daha vurdu: Arkasından 7 el ateş ettiler
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! ABD'de FDA, Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verdi
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Beyaz Saray duyurdu! Trump, 'Büyük bir tedavi gelişmesi' açıklayacak
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, 'Büyük bir tedavi gelişmesi' açıklayacak
Fransa'da da vaka sayıları artıyor! Mayıs'tan bu yana en yüksek sayı
Fransa'da mayıs ayından bu yana en yüksek vaka artışı
Belarus'ta gerilim düşmüyor! İnfial yaratan görüntü: Cumhurbaşkanı silahla...
Ülkede gerilim düşmüyor! İnfial yaratan görüntü: Cumhurbaşkanı silahla...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.