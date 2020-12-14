ABD'de Covid-19 karşı ilk aşılar bugün yapılacak

Mart'a kadar 100 milyon Amerikalının aşılanması planlanıyor.ABD’de ilk Covid-19 aşılarının bugün yapılması bekleniyor. Dünyada en fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülkede aşının eyaletlere dağıtımı pazar günü başlamıştı. Alman BioNTech ve Amerikan Pfizer firmalarının geliştirdiği aşı Michigan’daki Pfizer fabrikasından tırlara yüklenerek aşı merkezlerine gönderiliyor. Eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gereken aşılar içerisinde kuru buz olan özel paketlere konuldu. Aşıların korunması için dağıtıcı firmalara bazı bölgelerde güvenlik güçleri de eşlik etti. Gönderilen aşı miktarı eyaletlerdeki yetişkin nüfusuna göre belirlendi.

İlk aşıların sağlık çalışanlarına ve bakım evlerinde kalanlara yapılması planlanıyor. İlk doz aşıyı olanlara bir kaç hafta sonra ikinci doz yapılacak. Aşıların yola çıkmasıyla Başkan Donald Trump Twitter hesabından “Geçmiş olsun ABD, geçmiş olsun dünya” mesajını paylaştı.

Hedef Mart'a kadar 100 milyon kişinin aşılanması

Toplam 2.9 milyon doz aşının çarşamba gününe kadar teslim edilmesi bekleniyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre yıl sonuna kadar 20 milyon, gelecek Mart ayına kadarsa 100 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor. Aşıyla ilgili olumlu gelişmeye rağmen, ABD ve diğer ülkelerde hız kesmeyen vaka sayıları, tedbirlere tam uyulmaması gibi durumlar sağlık çalışanlarının mücadelesini güçleştiriyor. ABD’de salgının başından beri 300 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 17 milyona yaklaştı; sadece geçen hafta 1,5 milyon yeni vaka kaydedildi. Bu nedenle yetkililer aşının toplumda bir rehavet yaratmaması ve tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.