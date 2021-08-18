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ABD'de COVID-19 Kaynaklı Günlük Ölü Sayısı Binin Üzerine Çıktı

18.08.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de, COVID-19 salgının etkili olan Delta varyantı nedeniyle son 24 saatte, binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu yaklaşık olarak her saat ortalama 42 kişinin ölmesi anlamına geliyor

ABD'de COVID-19 Kaynaklı Günlük Ölü Sayısı Binin Üzerine Çıktı

ABD’de, COVID-19 salgının etkili olan Delta varyantı nedeniyle son 24 saatte, binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu yaklaşık olarak her saat ortalama 42 kişinin ölmesi anlamına geliyor.

ABD’de Corona virüsü kaynaklı ölüm sayıları, Nisan ayının ortalarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Son 24 saatte ülkede bin 17 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. ABD’de son olarak bin kişinin üzerinde can kaybı Mart ayında görülmüştü. Geride bıraktığımız ay boyunca günlük ortalama can kaybı sayısı 769’a yükseldi.

Biden yönetimi son gelişmelerin ardından önlemlerin arttırılacağını açıkladı. ABD’ye gelen kişilere yönelik tedbirler sıkılaştırılırken uçak, otobüs, havalimanı ve tren garı gibi alanlarda maske kullanımı zorunluluğu önümüzdeki yıl Ocak ayının ortasına kadar uzatılacak.

Artan ölümlerin ardından ABD’de aşılama çalışmalarına da hız verildi. Ülkede yürütülen aşılama kampanyasında son yedi günde geride bırakılan iki haftaya göre yüzde 14’lük bir artış oldu.

Yetkililer hastanelerde tedavi altına alınan COVID-19 hasta sayılarının da hızla arttığına dikkat çekiyorlar. Buna göre son iki haftada ülke genelinde Corona vakası sayısı yüzde 70 oranında arttı.

ABD’de son 12 gündür hergün 100 binden fazla kişi Corona virüsü salgınına yakalanıyor. Bu da son 6 ayın en yüksek bulaşma oranına işaret ediyor.

Ülkenin güney eyaletleri şu an salgının en hızlı yayıldığı alanlar olarak dikkat çekiyor. Son olarak Teksas Valisi Greg Abbott’un da salgına yakalandığı açıklandı. Teksas Valisi, aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

İki doz aşısını olmuş olan Vali Abbott’ın rutin Corona testi sırasında hastalığığ kaptığı, şu aşamada herhangi bir semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Abbott geride bıraktığımız günlerde mask eve mesafe kurallarına dikkat edilmeyen yüzlerce kişinin yer aldığı bir etkinlikte görülmüştü

Öte yandan Delta varyantının etkili olmasıyla birlikte ABD’de salgına yakalanan çocukların sayısı da artıyor. ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde COVID-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınan çocuk sayısı bin 834’e yükseldi.

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