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ABD'de COVID-19 Kaynaklı Ölümlerde Yüzde 111 Artış

26.08.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Corona virüsü kaynaklı ölümlerde son iki haftada yüzde 111 oranında artış görüldü. Ülkede son 24 saatte bin 165 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de COVID-19 Kaynaklı Ölümlerde Yüzde 111 Artış

ABD’de Corona virüsü kaynaklı ölümlerde son iki haftada yüzde 111 oranında artış görüldü. Ülkede son 24 saatte bin 165 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Delta varyantı nedeniyle ABD’de salgın yeniden hız kazanmış durumda. Yaz aylarında olunmasına rağmen salgın geçen kış yakaladığı hıza yeniden ulaşmış durumda. Ülkede son 15 günde vaka sayılarında da yüzde 23 artış görüldü. ABD’de vaka sayıları günlük 150 binin üzerinde seyrediyor. Dün ülke genelinde 152 bin 341 kişide COVID-19 virüsü tespit edildi.

ABD’de artan vaka sayılarıyla birlikte hastaneye yatışlarda da ciddi bir yükseliş söz konusu. Resmi verilere göre bugün itibariyle COVID-19 nedeniyle hastanelerde 95 bin 240 kişi tedavi görüyor. Hastaneye yatışlarda da son 14 günde yüzde 32 artış oldu.

Özellikle aşılama oranlarının düşük olduğu Florida ve Teksas gibi güney eyaletlerinde bazı hastanelerde yer kalmadığı için hastane otoparklarına çadırlar kurularak COVID-19 hastalarına buralarda müdahale edilmeye başlandı. Louisiana ve Mississippi’de hastanelerin dolduğu belirtiliyor.

ABD’de Delta varyantı çocuklar arasında da hızlı bir yayılım gösteriyor. Sadece geçen hafta 180 bin çocukta daha COVID-19 tespit edildi. Bir ay önce bu sayı 38 bin civarındaydı. ABD’de bugüne dek salgına yakalanan çocuk sayısı da 4,5 milyonun üzerine çıktı. Hastalanan çocuklardan yüzde 1,6 ila 3,6’sının hastanelerde tedavi altına alınmak zorunda kalındığı belirtiliyor.

Uzmanlar ülke genelinde hastanelere yatmak zorunda kalan yetişkin vakaların yüzde 90’ın üzerindeki bir oranının aşı yaptırmamış kişiler olduğuna dikkat çekiyorlar.

Son olarak dün bir açıklama yapan ülkenin en kalabalık şehirlerden New York’un Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York’ta hastanede COVID-19 tedavisi gören kişilerden yüzde 96,9’unun aşı yaptırmamış kişiler olduğunu açıkladı. Blasio şehirde iki doz aşısını olmasına rağmen hastalığı ağır geçirenlerin oranınınsa yüzde 0,33 olduğunu söyledi.

ABD’de yönetim Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin Pfizer-BioNTech şirketinin ürettiği aşıya tam onay vermesinin ardından aşının birçok kurum ve noktada zorunlu olmasına yönelik girişimlerde bulunuyor. Başkan Joe Biden, özel şirketlerden de çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmelerini istedi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da tüm askeri personele aşı yaptırma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

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