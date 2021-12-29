ABD'de COVID-19 Vaka Sayıları Rekor Kırıyor

Uzmanların çok daha hızlı bulaştığını açıkladığı Omicron varyantının, ABD’de de görülmesinin ardından geçen yaklaşık bir aylık sürede, vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı. Ülkede son bir hafta görülen günlük ortalama vaka sayısı, 267 bine yükseldi.

ABD, bir kez daha Corona virüsü salgınının pençesinde. Ülkede vaka sayılarında çok büyük artışlar görülüyor. Delta ve Omicron varyantlarının baskın olduğu ülkede yeni ve sert bir dalgayla karşı karşıya kalındı. Ülkede salgının yeni merkezi başkent Washington olmuş durumda. Washington’da vaka sayılarında yüzde 980’in üzerinde artışlar görülüyor.

Washington ve çevre eyaletler olan Maryland ve Virginia’da iki hafta önce günde bin vaka görülürken bu sayı son günlerde 9 binin üzerine çıkmış durumda. Uzmanlar geride bıraktığımız Noel tatili nedeniyle seyahat eden kişiler sebebiyle vaka sayılarının birkaç içerisinde daha da artabileceğini tahmin ediyorlar.

Washington’da 100 bin kişideki vaka sayısını gösteren insidans oranı 293’e yükselmiş durumda. Son 14 günlük değişimde en çok vaka artışı görülen bir diğer eyaletse Florida. Florida’da son 14 günde vaka sayılarında 10 katın üzerinde artış görülüyor. Eyalette son iki haftada günlük ortalama 26 bin 537 vaka tespit ediliyor.

Noel tatilinin başlangıcın bu yana ülkedeki test merkezlerinde başlayan yoğunluk da devam ediyor.

Başkent Washington’da hemen hiçbir eczane ve markette evdee yapılan hızlı COVID-19 test kitleri bulunmazken tıp merkezleri de ücretli PCR testleri için en erken 4-5 gün sonrasına randevu verebiliyor.

Ülke genelinde yeni tip Corona virüsü COVID-19 kaynaklı olarak hastaneye yatışlarda da son 14 günde yüzde 6’lık bir artış görülüyor. ABD’de son 14 gündür Corona virüsü kaynaklı ölüm ortalaması da günlük 1242,8’e yükselmiş durumda. Yani ülkede hergün bin 200’den fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybediyor.

330 milyon civarında nüfusu bulunan ülkede insidans değeri son 14 günde yüzde 126 oranında yükselerek 81 kişiye ulaştı. ABD’de günlük ortalama 1 milyon 700 binden fazla Corona virüsü testi yapılıyor.

Biden yönetiminin aşılama konusundaki yoğun çabalarına karşın ülkede tam olarak aşılarını yaptırmış kişi oranı bugün itibariyle yüzde 62 seviyesinde bulunuyor.

Artan vaka sayıları hastanelerde doktor ve hemşire sıkıntısını da üst düzeye çıkarmış durumda. Benzer şekildee pilotlar ve uçuş ekipleri arasında artan vaka sayıları son bir haftada binlerce uçuşun iptal edilmesine neden oldu. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC’nin hastalığa yakalanan kişilerin karantina süresini 10 günden 5 güne indirmesi yani yarı yarıya düşürmesi meslek örgütlerinin de tepkisine neden oluyor.

Özellikle sağlık ve havacılık sektöründe çalışanları temsil eden örgütlerin insanların hastalığın etkisindeyken işe gitmeye zorlanmalarının kabul edilemez olduğunu dile getiriyorlar.

Uzmanlar vaka sayılarının salgının başından bu yana en yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekerken artışın aynı şekilde sürmesi halinde Biden yönetiminin daha sert tedbirler almak zorunda kalabileceğine dikkat çekiyorlar

