ABD'de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bayrak çekme törenleri yapıldı

NEW YORK (AA) – Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey'nin Lyndhurst şehrinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle göndere Türk bayrağı çekildi.

Amerika Türk toplumu içindeki sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen bayrak çekme töreni Lyndhurst Belediye binası önünde gerçekleşti.

Türk toplumunun ileri gelen temsilcileriyle vatandaşların katıldığı törende, İstiklal Marşı okunarak yağmur altında göndere Türk bayrağı çekildi.

Tören sonunda katılımcılara Türk mutfağından yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Massachusetts eyaletinin Lawrence şehrinde de bayrak çekme töreni yapıldı.

Lawrence Belediyesi binası önünde yapılan törende Türk bayrağı, okunan İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Töreni organize eden Müsiad Boston Temsilcisi Kemal Bozkurt, 7 yıldır kesintisiz olarak her yıl Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk bayrağını göndere çektiklerini kaydetti.

Türk ve Amerikalı davetlilerin ,katıldığı törende, Massachusetts Eyalet Milletvekili Marcos Devers ile senatör Barry Finegold da yayınladıkları bildiride Lawrence'de yaşayan Türkleri tebrik ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

