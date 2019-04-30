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ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Rubio’dan Guaido’ya destek çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 15:32 | Son Güncelleme

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, orduya seslenerek Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya destek çağrısında bulundu.ABD’li Senatör Marco Rubio, orduya seslenerek Guaido’ya destek çağrısında bulundu.

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, orduya seslenerek Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya destek çağrısında bulundu.
ABD’li Senatör Marco Rubio, orduya seslenerek Guaido’ya destek çağrısında bulundu. Rubio, "Venezuela halkı yıllarca süren acıdan sonra özgürlük bekliyor. Bu fırsatı sizden almalarına izin vermeyin. Şimdi sokağa çıkma zamanı" ifadelerini kullandı. Rubio, ayrıca hükümetin halkı askeri üsse yönelmeleri çağrısında bulunduğunu, bunun orduyu kontrol etme inancını yitirdiklerinin açık bir işareti olduğunu belirtti.

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