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ABD'de daha fazla gazeteci Beyaz Saray'a giremeyebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 20:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - (CNN muhabiri Jim Acosta'nın basın kartının askıya alınması) Bu kararı ben vermedim. Fakat başkalarına da uygulanabilir"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray basın toplantılarında yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray basın kartının askıya alınmasının ardından farklı gazetecilerin de basın kartlarının iptal edilebileceğinin sinyalini verdi.

Trump, Paris ziyareti öncesi Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Acosta'nın basın kartının askıya alınması kararını kendisinin vermediğini belirterek, "Bu kararı ben vermedim. Fakat başkalarına da uygulanabilir." dedi.

"Beyaz Saray kutsal bir mekan, çok özel bir yer, Beyaz Saray'a saygı gösterilmesi gerekir, Başkana saygılı davranılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Trump, Acosta'nın, Sözcü Sarah Sanders'e "saygısızca" davrandığını ileri sürdü.

Trump, Acosta haricinde hangi gazetecilerin durumdan etkilenebileceğine dair bilgi vermekten kaçındı.

- Karara tepkiler

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi ise yazılı bir açıklama yaparak, Acosta'nın Beyaz Saray'a girişine tekrar izin verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Açıklamada, "Gazeteciler görevlerini korkmadan yerine getirebilmelidir. Acosta'nın basın kartı hakları tekrar iade edilmelidir. Umuyoruz ki Trump gazetecileri aşağılamayı bırakacaktır. Bu tutum aynı zamanda gazetecilerin güvenliği adına ciddi bir sorundur." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'ın Acosta hakkında aldığı karar, ABD'nin farklı birçok basın kuruluşu ve çalışanları tarafından tepkiyle karşılandı.

CNN, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, muhabirinin arkasında olduğunu kaydetti.

- Olay

Beyaz Saray'da Kongre seçimleri sonrası düzenlenen basın toplantısında Acosta ile Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası bu kararın alınması dikkati çekmişti.

Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın." ifadelerini kullanmıştı.

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