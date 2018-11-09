ABD'de daha fazla gazeteci Beyaz Saray'a giremeyebilir

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray basın toplantılarında yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray basın kartının askıya alınmasının ardından farklı gazetecilerin de basın kartlarının iptal edilebileceğinin sinyalini verdi.

Trump, Paris ziyareti öncesi Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Acosta'nın basın kartının askıya alınması kararını kendisinin vermediğini belirterek, "Bu kararı ben vermedim. Fakat başkalarına da uygulanabilir." dedi.

"Beyaz Saray kutsal bir mekan, çok özel bir yer, Beyaz Saray'a saygı gösterilmesi gerekir, Başkana saygılı davranılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Trump, Acosta'nın, Sözcü Sarah Sanders'e "saygısızca" davrandığını ileri sürdü.

Trump, Acosta haricinde hangi gazetecilerin durumdan etkilenebileceğine dair bilgi vermekten kaçındı.

- Karara tepkiler

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi ise yazılı bir açıklama yaparak, Acosta'nın Beyaz Saray'a girişine tekrar izin verilmesi yönünde çağrıda bulundu.